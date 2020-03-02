الصحة السعودية تعلن تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية إعدادها 25 مستشفى للتعامل مع أي حالات إصابة بالفيروس التاجي، قد يتم اكتشافها في المملكة، في إطار تدابير وقائية تشمل إغلاق حدودها أمام الحجاج "العمرة" الأجانب. وقال محمد عبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء "رويترز"، إن 2200 سرير في المستشفى مخصصة لحالات الحجر الصحي، مضيفًا أن المملكة لم تسجل أي حالات للإصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، مضيفًا أن النشاط التجاري للمملكة العربية السعودية لم يتأثر و"يسير كالمعتاد".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت توقف إصدار تأشيرات العمرة أو التأشيرات السياحية، يوم الخميس الماضى، مع فرض حظر على الأجانب القادمين إلى المملكة. كما أبلغت دول خليجية أخرى عن حالات إصابة بفيروس كورونا، يرتبط الكثير منها بزيارات إلى إيران أو إشراك أشخاص اتصلوا بأشخاص كانوا هناك. وكانت إيران قد أبلغت عن 54 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين، حيث نشأ الوباء في أواخر العام الماضي.

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