علماء يجرون تجارب دهون الحشرات لتحل بديلا لزبد الأبقار

قد نشهد في المستقبل القريب حلول زبد الحشرات كبديل لزبد الأبقار، ويجري العلماء في جامعة غنت في بلجيكا، حاليا تجارب على دهون اليرقات، لتحل محل الزبد، من أجل وضعها على العديد من الحلويات، مثل الوافلز والكعك والبسكويت، لافتين إلى أن استخدام الشحوم من الحشرات أكثر استدامة من منتجات الألبان، بحسب وكالة رويترز. وتظهر لقطات الفيديو الخاصة بوكالة رويترز، باحثون يرتدون ملابس بيضاء، وينظفون اليرقات بالماء، ثم يضعونها في خلاط لإنشاء دمية ناعمة رمادية، بعدها يستخدمون جهاز طرد مركزي لفصل زبد الحشرات.

ولفتت المشرفة على البحث، دايلان تسومبا سوسا، إلى أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية حول استخدام مكونات الحشرات، لأنها أكثر استدامة، كما أن الحشرات تستخدم مساحة أقل من الأبقار، فضلا عن أنها تستخدم كميات أقل من المياه لإنتاج الزبد. وأضافت تسومبا، وهي تحمل كعكة زبد الحشرات المخبوزة حديثا، أنه لا يوجد فرق عندما يتم استبدال زبدة الحليب بزبد الحشرات، مؤكدة أن الطعم متشابه.وتحتوي دهون الحشرات على مستويات عالية من البروتين والفيتامينات والألياف والمعادن، وينظر إليها العلماء في أماكن أخرى في أوروبا، على أنها بديل صديق للبيئة ورخيصة لأنواع أخرى من المنتجات الحيوانية.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

دراسة تؤكد أن نقص الفيتامينات دليل على مشاكل الهضم

دراسة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي مرتبط بنقص المعادن