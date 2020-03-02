القاهرة تبيّن نتيجة الفحوص الطبية للمخالطين للسائحين الأجانب

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، نتيجة الفحوص الطبية التي أجرتها على مصريين تواجدوا مع سياح أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بعدما قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه رصد أعراض الفيروس لدى ستة سياح عادوا من مصر. وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عدم وجود إصابات للمخالطين لسائحين فرنسيين أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك بعد مرور 14 يوما، وهي فترة الحضانة.

وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قال، في بيان، إنه تم إعلام السلطات المصرية بالأمر، وأضاف أن هؤلاء المرضى "كانوا ضمن مجموعة سياحية زارت مصر بين 6 و16 فبراير". وأشار البيان إلى أن "العمال الذين كانوا حاضرين في المكان والمجموعة المقيمة" خضعوا لفحوص منذ الجمعة، بدون إضافة معلومات عن مكانهم أو المسار الذي اتبعه السياح خلال زيارتهم. وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، الأحد، إن السلطات الصحية أجرت فحوص طبية على 1423 حالة اشتباه بفيروس كورونا، وثبت خلوها من الإصابة، باستثناء حالة واحدة تم عزلها، ثم تأكد عدم إصابتها. وكانت مصر قد أعلنت، الشهر الماضي، تسجيل إصابة وحيدة بفيروس كورونا، إلا أن زايد أعلنت ،الخميس، "تعافي" المصاب.

كما أجرت السلطات الصحية المصرية فحوص على 13 شخصا قادما من العمرة، تأكد عدم وجود أي إصابات بينهم. واستعرضت الوزيرة جهود إجلاء 302 مصري من بؤرة انتشار الفيروس في مدينة ووهان بالصين، حيث ثبت عدم إصابتهم جميعا.

وأضافت زايد "نبذل قصارى الجهود، وليس من مصلحة أحد إخفاء أي معلومة عن الإصابات، وننسق بشكل دائم ومتواصل مع منظمة الصحة العالمية". وأوضحت أنه "تم توزيع كروت الفحص على شركة مصر للطيران لتعميمها على جميع القادمين من أي الدول".

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