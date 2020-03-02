شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تضع خريطة للدول التي يجب الحذر من السفر إليها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفشى فيروس كورونا وانتشاره في عدد من دول العالم، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC "إشعارات صحة السفر" التي تتناول تفشي الأمراض وغيرها من المسائل المتعلقة بالصحة في وجهات دولية، وحذرت مراكز الوقاية من الأمراض من السفر إلى بلدان معينة يعتقد أن هناك خطرًا من الإصابة بـ فيروس كورونا، حيث يمكن تجنب السفر لها أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ووضعت CDC ثلاثة مستويات من الإشعارات بناءً على الخطر الذي يمثله فيروس كورونا وما هي الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة وهذه المستويات من الخطر هي:

مستوى التحذير رقم 3

وهى الدول التي يجب تجنب السفر غير الضرورى لها وهذه الدول هي: الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

تنصح CDC المسافرين بتجنب السفر غير الضروري إلى هذه البلدان. كجزء من التحذيرات التي صدرت في أواخر فبراير، أشار مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إلى محدودية وصول الزوار إلى الرعاية الطبية الكافية.

البلد الآخر الوحيد الذي لديه إشعار مستوى تحذير 3 هو فنزويلا ؛ يستشهد مركز السيطرة على الأمراض "تفشي الأمراض المعدية" بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد.

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وخلال اندلاع فيروس إيبولا في عام 2014 ، تم إصدار هذا المستوى من التحذير لسيراليون وغينيا وليبيريا.

مستوى التحذير 2 يشير هذا المستوى إلى أن المسافرين المحتملين يجب أن "يمارسون الاحتياطات المُحسّنة"، ومن الدول في هذا المستوى اليابان، التي تشهد انتشارًا لحالات مصابة بكورونا.

يتم توجيه هذا الإشعار، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، إلى كبار السن وذوي "الحالات الطبية المزمنة" ، والذين يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا إذا كان مصابًا، وينصحهم مركز السيطرة على الأمراض بتأجيل السفر غير الضروري إلى أي بلد بهذا المستوى من التنبيه.

-مستوى التحذير 1

في هذا المستوى ، لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض بإلغاء أو تأجيل السفر ولكنه ينصح المسافرين المحتملين بممارسة الاحتياطات العامة مثل تجنب الاتصال بالمرضى وغسل اليدين لمدة 20 ثانية بالصابون والماء أو معقم اليدين المعتمد على الكحول بنسبة 60٪ إلى 95 ٪ الكحول، وفى هذا الاشعار هونج كونج.

وتشرح الخريطة التي وضعتها مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية الدول ذات مستوى التحذير رقم 3 باللون الأحمر، مستوى التحذير رقم 2 باللون البرتقالى الغامق ومستوى التحذير رقم 1 باللون البرتقالى الفاتح، والدول التي ظهرت بها حالات مصابة بكورونا باللون الأصفر، كما في الصورة.