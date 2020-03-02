شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة كلب بفيروس كورونا....إزاى تحافظ على حيوانك الأليف من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا لدى كلب في هونغ كونغ بالصين، وتم وضعه في الحجرالصحى لمدة 14 يوما، يقدم الخليج 365 بعض النصائح لعشاق تربية الحيوانات الأليفة وكيفية الحفاظ علي الحيوان من الفيروسات والعدوى، وذلك وفقا لما ذكره موقع wagwalking

ذكر الموقع أن هناك عدد كبير من الفيروسات التي تصيب الحيوانات وتسبب لهم أعراض مختلفة ومنها" الاسهال، القيئ، فقدان الوزن، الطفح الجلدي، ارتفاع درجة الحرارة"، وتؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية للكلب ، لذلك يجب اتباع الاتي

1: الاهتمام بنظافة الحيوان دائما وتجنب التواجد في أماكن العدوى أو القرب من الحيوانات الأخرى، فقد تكون مصابة للفيروسات وتنقل العدوى له.

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2:الاهتمام بأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال الحصول على التطعيمات التي تحمى الحيوانات من انتقال الفيروس والعدوى.

3:ينصح بوضع الكمامة الطبية على فم الحيوانات الاليفة وخصوصا الكلاب والقطط ، لعدم انتقال العدوى.

4: من أهم خطوات الحفاظ على صحة الحيوانات الاليفة من الأمراض والفيروسات هي التغذية الصحيحة التي تعمل على تعزيز قوة الجهاز المناعى عندهم، فينصح بعدم إعطاء الكلب لحوم دهنية أو أطعمة نشوية واستبدالها بالفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون.

5:ينصح بالاهتمام بشرب المياه كثيرا، فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى عند الحيوانات الأليفة.

6: ابعد حيوانك الأليف في التجول بالأماكن العامة وبين صناديق القمامة فقد يعرضه ذلك لانتقال الفيروسات والعدوى.