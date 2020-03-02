شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى كورونا.. الصين تنجح فى السيطرة على الفيروس ببلازما المتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الصين تقدما واضحا في محاولات السيطرة على فيروس كورونا وسط تفشى الفيروس في دول العالم، ففي منتصف الشهر الماضي حثت الصين المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا، التبرع بالدم حتى يمكن استخراج البلازما لعلاج الآخرين.

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء الصينية " xinhuanet"، قدمت الصين العلاج بالبلازما لـ 245 مريضا بفيروس كورونا COVID-19 يوم 28 فبراير، وأظهرت النتائج تحسن 91 حالة فى المؤشرات السريرية والسيطرة على الأعراض.



التبرع بالبلازما اتجاه الصين ضد كورونا

وأعلنت الصين أنه تم جمع ما يصل إلى 544 جرعة من البلازما من المرضى بفيروس كورونا الجديد COVID-19 في جميع أنحاء البلاد لبدء العلاج بالبلازما للمرضى .

ومن جانبه، قال قوه يان هونج ، المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة (NHC) في مؤتمر صحفي، إن العلاج بالبلازما أثبت أنه آمن وفعال.

Advertisements

وأضاف وانج جوي شيانج مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى جامعة بكين الأول، إنه تم تحديد الأجسام المضادة المحايدة ضد فيروس كورونا الجديد في بلازما المرضى الذين تم شفائهم وكانوا في فترة النقاهة.



الصين تحث المرضى المتعافين التبرع بالبلازما

كما دعا وانج إلى اختبار الأجسام المضادة قبل التبرع بالبلازما لضمان فعالية العلاج أولا، مضيفا أن الصين أنشأت فرق عمل خبيرة على المستويين الإقليمي والوطني لتحليل وتحسين استخدام علاج البلازما ، كما أن اللجنة الوطنية للصحة تعمل مع السلطات الأخرى لتحفيز المزيد من المرضى الذين تم شفائهم للتبرع بالبلازما.



البلازما

وأشارت الصين أنه تم جمع أول جرعة من البلازما النقية من مريض COVID-19 في 1 فبراير وتلقى أول مريض مصاب العلاج في مستشفى في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى التي ضربها الفيروس، في 9 فبراير، وأعلن شفائه.