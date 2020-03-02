أخصائيون نفسيون يحددون طرق السيطرة على الغضب وتخطي أعراضه

لندن - لايف ستايل
أكد إخصائيون نفسيون أنه يمكن السيطرة على الغضب باتباع خطوات معينة، وتخطي أعراضها التي تتمثل في زيادة دقات القلب والتنفس بسرعة.ووفقا لما نشره موقع "مايو كلينيك"، ينصح فور الشعور ببدء أعراض الغضب، العد حتى الرقم 10 والتنفس ببطء.وتساعد ممارسة التدريبات الرياضية كالجري والمشي والسباحة، بالإضافة إلى اليوغا والتأمل، في السطيرة على الغضب.
وينصح أيضا تخصيص وقت للاسترخاء على نحو منتظم، ومراعاة الحصول على قسط كاف من النوم، كما أن هناك بعض الأنشطة مثل الكتابة والعزف والرقص والرسم.وأشار الإخصائيون إلى أنه من المهم التحدث عن المشاعر التي تغضب الإنسان مع الأصدقاء وعدم التركيز على ما يجعل الشخص يشعر بالغضب.
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