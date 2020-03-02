وزارة الصحّة البحرينية تبيّن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 47، فيما أكدت السلطات العراقية بدورها، تسجيل 6 إصابات جديدة. وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

وأضافت أن الحالات الجديدة لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وتم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج تحاليل المختبر إصابتهم بالفيروس.

وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد المواطنين ممن يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ويتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، كما تتم أيضا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم. وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنتان في بغداد وأربع حالات في السليمانية، شمالي البلاد، وجميعهم كانوا في إيران، مؤخراً. وتم اكتشاف الحالات من قبل مؤسسات تابعة لوزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات، وتبيّن أن نتيجة الفحوصات موجبة، وأضافت الوزارة أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة.

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