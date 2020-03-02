4 حاجات لازم تكون فى شنطتك للوقاية من كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفشى وانتشار فيروس كورونا وانتقاله بين دول العالم، يجب التفكير فى اتخاذ إجراءات للوقاية من هذا الفيروس الذى أثار الذعر والقلق فى العالم، ويجب أن تضع بعض الأشياء الأساسية فى حقيبة يدك عندما تذهب لأى مكان للوقاية من فيروس كورونا، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع buzzfeednews. 4 حاجات لازم تكون فى شنطتك للوقاية من فيروس كورونا

1ـ مطهر اليد

4 حاجات لازم تكون فى شنطتك للوقاية من فيروس كورونا1ـ مطهر اليد - يحافظ على نظافة يديك لمنع انتشار الجراثيم. - به مواد تقتل الفيروسات. - معقم اليدين المعتمد على الكحول فعال ضد فيروس كورونا. 2ـ قناع الوجه "ماسك"

2ـ قناع الوجه "ماسك" -ارتديه فى أى مكان مزدحم. Advertisements -يقلل من احتمالات إصابتك بأى عدوى. يجعلك لا تلمس وجهك وتنقل العدوى من يديك إلى أنفك وفمك. 3ـ زجاجة مياه

3ـ زجاجة مياه - المياه تساعد على ترطيب جسمك. - شرب الماء يقوى مناعتك. 4ـ المناديل المبللة التى تحتوى على الكحول

4ـ المناديل المبللة التى تحتوى على الكحول تعقيم اليدين والحماية من الفيروسات والجراثيم.

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