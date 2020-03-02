شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمى لقاح الالتهاب الرئوى من الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأقاويل الخاصة بالحماية من فيروس كورونا، وخاصة بعد تفشي هذا الفيروس القاتل أو كما عرف متلازمة الشرق الأوسط، أن أخذ للقاح الخاص بالالتهاب الرئوي له دور كبير في حمايتك من الإصابة بهذا الفيروس.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ديلي ميل" ومنظمة الصحة العالمية، أن أخذ اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي لن تحميك من الإصابة بفيروس كورونا، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات ، ولكن هذا اللقاح يعد هام جدا في حالة إصابة الشخص بمشاكل في الرئة، ولكن لن يحميه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير المنشور، أنه لا يزال العمل على تطوير لقاح للحماية من فيروس كورونا الجديد قائما، ومن المرجح ثبات فعليته خلال سنة أو أكثر وذلك علي حسب كفائه اللقاح علي البشر، حيث أنه بدأ تطبيقه علي الحيوانات وبعد إثبات عاليته يتم تطبيقه علي البشر مباشرة.

وأكد التقرير، أن تناول لقاح الالتهاب الرئوي ولقاح المكورات الرئوية لن يحميك من الإصابة بفيروس كورونا، بل هناك بعض الحيل الطبيعية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وتعمل علي تقليل فرص الإصابة، وأيضا بعض التعليمات التي يجب القيام بها، ومنها:

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-عدم الاتصال المباشر مع الآخرين، أي عدم التقبيل أو المصافحة المباشرة تجنبا للتعرض للإصابة بالفيروس.

-عدم التعامل المباشر مع الأسطح المحيطة بك، وعند الضرورة عليك لمسها بالمنديل الورقي ثم الالقاء به فيه بالقمامة.

-كثرة تناول الأطعمة الغنية بالأوميجيا3 لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ ود، لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.