كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 10:22 صباحاً -

كلنا نذكر أن أمهاتنا وجداتنا حين كن يمارسن غسل الملابس وهن يجلسن القرفصاء، وقد روين لنا قصصاَ كثيرة عن نساء قد وضعن مواليدهن وهن على هذه الوضعية، ومنها جلسة القرفصاء ، أوهن يحصدن القمح من أراضيهن، حتى تغيرت الحياة وأصبحت القرفصاء وصفة وليست وسيلة حياة.

ولذلك أصبح الأطباء يصفون تمارين القرفصاء للحامل في الشهر الثامن كما يوضح الدكتور علي عبيدات، اختصاصي النساء والولادة، كما يلي:

تعمل تمارين القرفصاء على تسهيل الولادة لأنها تكون مركزة على تنشيط عضلات الحوض.

يجب أن تبدأ بها الحامل من الشهر الثامن.

تساعد تمارين القرفصاء على توفير الراحة النفسية للحامل التي أوشكت على الولادة، وتقليل الضغط النفسي.

كيف يمكن أن تؤدي تمارين القرفصاء؟

يمكن للحامل أن تتبع الخطوات التالية بالترتيب:

تقف الحامل بوضعية قائمة في البداية. تقوم بعد ذلك بدفع الوركين والمؤخرة إلى الخلف. تثني الركبتين وتخفض الجسم حتى أعلى الفخذين. تبدأ بالمحافظة على التوازن والصعود بشكل مواز للأرض. سوف تشعر الحامل بالضغط على عضلات البطن والمؤخرة ولكن ذلك لا يسبب أي ضرر.

كيف تجلسين القرفصاء أثناء الحمل؟

قومي بالمباعدة بين قدميك والمباعدة بين الركبتين وبحيث يكون الساقان باتجاه الخارج. انزلي بجسمك للأسفل بالتدريج وبهدوء بحيث يبقى اتجاه الساقين للخارج. يمكن أن تضغطي الكوعين على الركبتين من الداخل للمحافظة على التوازن. في حال معاناتك من البواسير أو دوالي الساقين أثناء الحمل فيجب أن تضعي أي شيء طري مثل منشفة تحت الكعبين.

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فوائد جلسة القرفصاء لو استخدمتها في أداء أعمالك المنزلية مثل تنظيف وتقطيع الخضار والأسماك؟

- تقلل من آلام الظهر أثناء الحمل التي تزداد مع تقدم شهور الحمل.

- تزيد من حجم الحوض وإتخاذ الجنين وضعية الرأس السفلى إستعداداَ للنزول، وبالتالي تقلل من إمكانية شق المهبل أو الولادة القيصرية.

- يمكن تطبيق جلسة القرفصاء لمدة خمس دقائق يوميا لكي تتخلصي بالتدريج من الوزن الزائد الذي اكتسبتيه خلال شهور الحمل.

- يقلل من الإمساك الذي يزعج الحامل لأنه يلين حركة الأمعاء.

- يزيد من قدرة الأم على تحمل آلام الولادة الطبيعية لأنه يقوي عضلات القدمين ويدعمها بصورة كبيرة مما يقلل من الألم الذي تعانيه الأم في الجزء السفلي من جسمها.