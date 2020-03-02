شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا نصاب بالتصلب المتعدد وما هي أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب المتعدد "MS"، يعد من الأمراض الخطيرة التي يتعرض البعض للإصابة بها دون سابق إنذار، ويتسبب في الإعاقة وعدم القدرة علي الحركة، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي كل شيء يخص هذا المرض، وفقًا لموقع "mayoclinic".

ما هو مرض التصلب المتعدد؟

مرض التصلب المتعدد هو من الأمراض التي تهاجم الجهاز المناعي وأيضًا الجهاز العصبي في الجسم، ويتسبب في حدوث تلف في الغطاء الخارجي للأعصاب، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص المصاب لألم شديد في جميع أعضاء الجسم، وتعرضه لعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، وقد يتعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية.

ما هي أعراض الإصابة بمرض التصلب المتعدد؟

هناك العديد من الأعراض التي تساعد في اكتشاف حقيقة الإصابة بمرض التصلب المتعدد ومنها:

-الشعور بتنميل أو ضعف في أحد اطراف الجسم.

-عند التعرض لانحناء الرقبة هذا الأمر يزيد من الشعور بالكهرباء الزائدة في الجسم.

-التعرض للشعور والإصابة بالرعاش بالجسم.

-يتعرض بعض الأشخاص المصابين بهذا المرض للإصابة بفقدان الرؤية.

-في الحالات المتأخرة يتعرض الشخص للإصابة بعدم القدرة علي الكلام أو تداخله.

-الشعور الدائم بالإرهاق.

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-الدوخة

-الشعور بألم شديد في جميع أجزاء الجسم.

ما هي أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤكد حقيقة الإصابة بمرض التصلب المتعدد، ومنها:

-الإصابة بأمراض الجهاز المناعي.

-التعرض لمشاكل في أعصاب الجسم.

-التاريخ الوراثي له عامل كبير في زيادة فرص الإصابة.

-التقدم في العمر.

-نقص فيتامين د له دور كبير.

-مرضي السكر.

-التدخين.