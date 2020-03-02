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شكرا لقرائتكم خبر عن "سمينة" تحصل على ملكة جمال بريطانيا بسبب خطيبها والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
حصلت جين أتكين على لقب ملكة جمال بريطانيا لعام 2020، بعد ثلاث محاولات للحصول علي اللقب، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي في عام 2017، وإلى النهائي في 2018، وبالرغم من إتخاذها قرار البعد عن المسابقات، الا إنها عادت بعد طرح اسمها للمنافسة لتحقق اللقب في 2020.
عانت جين من "السمنة المفرطة"، ليصل وزنها من 92 كيلوجراما الي 108 كيلوجرامات، وتركها بعدها أن خطيبها، وقالت "في اليوم الذي تركني فيه خطيبي، ظننت أن عالمي انتهى، وبكيت لأسابيع، لذت استخدمت الطعام كوسيلة لتهدئتي وراحتي".
بدلا من البكاء على نفسها استغلت الفترة الصعبة في البدء من جديد، وخسارة وزنها والتقدم لمسابقة ملكة جمال بريطانيا، وبالفعل بدأت في تكريس يومها لممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي، ولكن غير صارم، وبالفعل نجحت أتكين في خسارة أكثر من 50 كيلوجراما من وزنها، والحصول على لقب ملكة جمال بريطانيا.
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