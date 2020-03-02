كورونا يحصد أرواح 3 آلاف شخص بالعالم.. والصين صاحبة 97% من الحالات

الإثنين 2 مارس 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجدّ إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وذلك بعد تسجيل الصين 42 حالة وفاة جديدة الأحد.



وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، وفاة 42 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 2912.

وسجلت السلطات الصينية إصابة 202 حالة جديدة بالفيروس، الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 80 ألفا و26 شخصا.

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وأوضحت أن جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها على مدار الـ24 ساعة الماضية في البلاد كانت في مقاطعة "هوبي"، مضيفة أنه تم تسجيل 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في "هوبي" خلال يوم الأحد.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا في مقاطعة هوبي قد ارتفع إلى 2803 حالات منذ ظهور المرض.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت وفاة 54 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أكبر عدد لحالات الوفاة خارج الصين، كما سجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة منذ ظهور كورونا نهاية العام الماضي.