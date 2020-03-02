130 مصابا بكورونا في فرنسا.. وخارج أوروبا منطقة محرمة

الإثنين 2 مارس 2020

أعلن جيروم سالومان، المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ١٣٠ حالة، بينهم حالتان تم شفاؤهما، و١٢ متوفى، و١١٦ في المستشفيات.



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وأوضح سالومان المسؤول الثاني في وزارة الصحة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي له، أن كل الدول الأوروبية معنية بخطر انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة إرجاء كل الرحلات غير الضرورية لا سيما تلك التي خارج نطاق أوروبا.

ودعا المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية المواطنين، إلى اتخاذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة لتقليل العدوى ومنع انتشارها.