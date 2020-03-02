شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياج للحديد يزداد أثناء الحمل والرضاعة والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن احتياج الجسم للحديد يزداد أثناء الحمل والرضاعة، موضحة أن المرأة تحتاج إلى الحديد يومياً بمقدار 30 مليغرام أثناء الحمل، وبمقدار 20 مليغرام أثناء الرضاعة.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء والبقوليات كالبازلاء ومنتجات الحبوب الكاملة والخضروات كالسبانخ والكرنب والشمندر الأحمر والفواكه كالتمر والتين والمشمش والتفاح. Advertisements وتتمثل أعراض نقص الحديد في فقر الدم وشحوب الوجه وتقصف الشعر والأظافر وتشقق زوايا الفم وضعف التركيز وخفقان القلب وكثرة الإصابة بالعدوى. وتساعد الأغذية المحتوية على فيتامين C، مثل عصير البرتقال، الجسم على امتصاص الحديد، في حين تعيق أغذية أخرى امتصاصه مثل الشاي الأسود والقهوة والحليب.

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