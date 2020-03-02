شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعاني السيدات من نقص الحليب فى الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرضاعة الطبيعية من أهم طرق التغذية السليمة للأطفال، حيث تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الطفل للنمو السليم دون وجود أي مشاكل صحية تؤثر عليه، ولكن تعانى بعض الأمهات من نقص شديد في حليب الثدى ما يؤثر على طفلها، وحسب ما ذكره موقع todaysparent فإن هناك أسباب مختلفة لنقص حليب الثدى عند الأمهات وهو:

1:قد يكون سبب نقص حليب الثدى عند الأمهات هو التعرض لبعض العمليات الجراحية في الثدى ما أثر على إنتاج الحليب في الثدى.

2:وجود مشاكل في الهرمونات والغدد الصماء، وربما يكون ذلك بسبب الإصابة بمتلازمة تكيسات المبايض أو الغدة الدرقية والاصابة بمرض السكر أو مشاكل في ضغط الدم، فكل ذلك يعمل على نقص في حليب الثدى عند السيدات.

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3:قد يكون نقص حليب الثدى عند الأمهات ناتجا عن استخدام وسائل منع الحمل بشكل غير صحى ما يؤثر على حليب الثدى وصحة الأم عمومًا.

4: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة بنقص حليب الثدى ويؤثر على حالة الأم.

5: عدم قدرة الطفل على الرضاعة الطبيعية بشكل كافٍ يؤثر على كمية الحليب الموجودة في الثدى.

6:سوء تغذية الأم يؤثر على كمية الحليب الموجودة في الثدى، لذلك ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحة والتي تعمل على زيادة حليب الثدى عند الأمهات، ومنها "الشوفان، المكسرات، الخضراوات الورقية، المشمش، البطاطا، البنجر، الجزر، حبة البركة، البروتينات".