من هو رئيس وزراء ماليزيا الجديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملك ماليزيا السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه يعين محيي الدين ياسين نائب رئيس الوزراء السابق رئيسا للحكومة خلفا لمهاتير محمد. محيي الدين ياسين رئيسا لوزراء ماليزيا خلفا لمهاتير محمد وقد أدى محيي الدين اليمين الدستورية اليوم الأحد. Advertisements وفي وقت سابق، أقال حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين "بيرساتو" مهاتير محمد من منصب رئاسة الحزب. وأعلن ياسين أنه حل محل مهاتير رئيسا للحزب، فيما شكك أعضاء حزبيون آخرون في محاولة الاستيلاء على السلطة. وكانت بيانات حزبية مختلفة أعطته دعم 95 برلمانيا، ما وضعه أمام منافسه أنور إبراهيم الذي حصل على دعم 92 برلمانيا في السباق للوصول إلى أغلبية ضرورية، وهي 112 صوتا.

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