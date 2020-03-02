شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض الكورونا عديدة وأبرزها الكحة وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الكورونا أو فيروس كورونا من أنواع الفيروسات التي تؤثر عادة على الجهاز التنفسي، وتتشابه أعراض مرض الكورونا مع نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، ومؤخرًا انتشر فيروس كورونا الجديد في الصين ثم انتقل إلى بلدان أخرى وأطلقوا عليه اسم COVID-19، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض مرض الكورونا، وفقاً لموقع "medicalnewstoday".



اعراض مرض الكورونا

اعراض مرض الكورونا

اعراض مرض الكورونا عادة ما تبدأ بأعراض تشبه نزلات البرد أو الإنفلونزا من 2 إلى 4 أيام بعد الإصابة بفيروس كورونا وعادة ما تكون خفيفة، ومع ذلك، تختلف الأعراض من شخص لآخر، وقد تكون بعض أشكال الفيروس قاتلة وتشمل أعراض مرض الكورونا ما يلى:

-العطس.

-سيلان الأنف.

-إعياء.

-سعال.

-الحمى في حالات نادرة.

-التهاب الحلق.

-تفاقم الربو.

لا يمكن للعلماء بسهولة زرع فيروسات كورونا البشرية في المختبر على عكس فيروس الأنف، وهو سبب آخر لنزلات البرد.



اعراض مرض الكورونا

اعراض مرض الكورونا وطرق انتشاره

مرض الكورونا يمكن أن ينتشر بالطرق التالية:

-السعال والعطس دون تغطية الفم يمكن أن يؤدي إلى تفريق القطرات في الهواء.

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-لمس أو مصافحة شخص مصاب بالفيروس يمكن أن ينقل الفيروس بين الأفراد.

-التلامس مع سطح أو جسم به الفيروس ثم لمس الأنف أو العينين أو الفم.

-قد تنتشر بعض فيروسات كورونا الحيوانية من خلال الاتصال بالبراز، ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا ينطبق أيضًا على فيروسات كورونا البشرية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن خطر حدوث مضاعفات خطيرة يزداد مع تقدم العمر ومع ذلك، في حين أن بعض الفيروسات شديدة العدوى، إلا أنه من غير الواضح مدى سرعة انتشار الفيروسات التاجية.



فيروس كورونا

تختلف الأعراض من شخص لآخر، وقد ينتج عن مرض الكورونا أعراض قليلة أو معدومة، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مرض شديد وقد يكون قاتلًا، تشمل الأعراض الشائعة:

-الحمى.

-ضيق التنفس.

-السعال.

قد يستغرق الأمر من 2 إلى 14 يومًا حتى يلاحظ الشخص الأعراض بعد الإصابة.

لا يوجد لقاح متوفر حاليًا لـ COVID-19 ومع ذلك ، فقد قام العلماء الآن بتكرار الفيروس، قد يسمح هذا باكتشاف ومعالجة مبكرة لدى الأشخاص المصابين بالفيروس ولكن لم تظهر عليهم الأعراض بعد.