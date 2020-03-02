شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك لازم تطمن على الكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حصوات والتهابات وفشل"، جميعها من أمراض ومشاكل الكلى التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن نظرا لتقدم العمر والتعرض للعدوى والفيروسات، فهناك علامات عديدة تظهر على المريض وتدل على وجود مشكلة في الكلى ولكن يجهلها الكثيرون ، لذلك يقدم موقع lifeoptions بعض العلامات التي تدل على وجود مشكلة في الكلى.

علامات تدل على وجود مشكلة في الكلى

1:الشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم، فيدل ذلك على انخفاض في وظائف الكلى يؤدى لتراكم السموم في الدم والشعور بالتعب.

2:يتعرض المريض لاضطرابات شديدة في النوم وهى من علامات الإصابة بمشاكل في الكلى.

3:حكة وجفاف شديد في الجلد، ويدل ذلك على وجود مشاكل وخلل في المعادن والعناصر الموجودة في الجسم مما تؤثر على وظيفة الكلى.

4:الحاجة للتبول بشكل مستمر، وهى من علامات تلف الكلى وتعرضها لمشاكل عديدة.

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5:في حالة وجود خلل في وظائف الكلى يؤثر ذلك على وظيفتها ويسبب ظهور الدم في البول، وقد يكون ظهور الدم ناتج عن وجود حصوات والتهابات شديدة.

6: الاغماء والشعور بالدوار لفترات طويلة، من أبرز أسباب الإصابة بمشاكل الكلى.

7:تورم اليدين والقدمين، من علامات الإصابة بمشاكل في الكلى، وخصوصا الفشل الكلوى مما يؤثر على الكاحلين والقدمين واليدين.

8:تورم الوجه والعينين، دليل على وجود مشاكل وخلل في الكلى.

9: عدم القدرة على التركيز والنشاط، وذلك لأن فقر الدم المرتبط بفشل الكلى يؤثر على كمية الاكسجين التي تصل للعقل مما يؤثر على التركيز.

10:تغيير لون البول، وذلك بسبب وجود مشكلة وفشل في الكلى.