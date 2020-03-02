شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح جديدة من الصحة العالمية لحماية أغطية الأسرة والملابس من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم يواجه تفشى فيروس كورونا في مختلف دول العالم، ولا توجد دولة محمية من الإصابة بل إن جميع الدول عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وبعد إصابة 85403 ألف شخص على مستوى العالم..





كيف اتاكد خلو اغطية السرير والملابس من كورونا

تقدم منظمة الصحة العالمية نصائح جديدة في أماكن العمل وعند السفر وعند غسل ملابسك للوقاية من فيروس كورونا الذى أصبح ينتشر بسرعة كبيرة في العالم أجمع...كيف أتأكد أن أغطية السرير والملابس لا تحمل فيروس كورونا؟

1.قم باستخدام منظفات الغسيل أو الصابون عن غسل ملابسك او اغطية الأسره.

2.لا ترتدى الملابس غير النظيفة أو استعمال أغطية السرير غير النظيفة.

3.اغسل الملابس وأغطية الأسره، بماء ساخن بدرجة حرارة بين 60 إلى 90 درجة مئوية.

4. يمكن وضع القليل من الكلور أو مواد " التبييض" واستخدام درجة حرارة مرتفعة للتجفيف أو أشعة الشمس.



متى يجب استخدام الاقنعة

قالت المنظمة، أنه على الأشخاص الأصحاء ارتداء الماسك فقط عند العناية بأحد المرضى المصابين بفيروس كورونا، أو عند تعرضك للسعال أو العطس، وارتداء الأقنعة يكون فعالا عند استخدامه مع غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو بالكحول، كما يجب عليك معرفة كيفية استخدامه، وتغييره باستمرار.



كيفية تجنب كورونا فى اماكن العمل

للوقاية من فيروس كورونا في أماكن العمل..

أولا: اجعل مكان العمل الخاص بك مؤهل للتعامل مع فيروس كورونا، بحيث يكون نظيفا ويتم تطهيره.

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ثانيا: ضرورة غسل اليدين من فترة لأخرى باستمرار بالماء والصابون أو استخدام الكحول.

ثالثا: خذ بنصيحة إجراءات السفر المتبعة في بلدك عند القيام بمهمة عمل فى الخارج.

رابعا: انصح المرضى بالبقاء فى المنزل لمنع عدوى الآخرين.



غسل اليدين بالماء والصابون لمنع الاصابة

خامسا : احرص على تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة في مناديل ورقية ثم التخلص منها في سهلة المهملات وتغطيتها، وغسل يديك فورا.

سادسا : تجنب الاتصال المباشر بالمرضى.

سابعا: يجب أن تجعل مكان العمل الخاص بك جاهزا لفيروس كورونا، بتطهير الأسطح التي تعمل عليها، والتليفون، ولوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الكمبيوتر، باستمرار.

ثامنا: تجنب السفر إذا كنت تشعر بارتفاع الحرارة أو السعال.

تاسعا : إذا كنت تشعر بارتفاع في الحرارة، والكحة، وصعوبة التنفس، استشير طبيب الرعاية الصحية مبكرا، وراجع تاريخ السفر مع مسئول الرعاية الصحية.