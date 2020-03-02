شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات تنفعك والتانية لا.. ماهى الأطعمة المسموح بها مع تناول المضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المضادات الحيوية هي الوسيلة الشائعة لمكافحة الالتهابات البكتيرية، ولكن لا ينصح باستخدام المضاد الحيوى إلا تحت إشراف الطبيب المعالج وذلك للوقاية من الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها البعض، كما ذكر موقع burtsrx بعض الأكلات التي يجب تناولها أثناء تناول المضاد الحيوى وبعض الأكلات الأخرى التي ينصح بتجنبها أثناء تناول المضاد الحيوى وهى

أطعمة وسوائل ينصح بتناولها أثناء تناول المضاد الحيوى

1: مع تناول المضاد الحيوي ينصح بالإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل الينسون والبابونج والزنجبيل، حيث إنها تحتوى على بعض الخصائص التي تساعد في القضاء على البكتيريا.

2: شوربة الدجاج من أفضل الطرق التي ينصح بتناولها أثناء تناول المضاد الحيوى.

3: الاهتمام بتناول شوربة الخضار ولسان العصفور، فهى تحتوى على قيمة غذائية كبيرة تعزز صحة الجهاز المناعى وتقاوم البكتيريا.

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4: ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوى على ثوم، حيث يحتوى الثوم على نسبة عالية من المضادات الحيوية التي تساعد على الشفاء ومقاومة البكتيريا.

أطعمة ابعد عنها أثناء تناول المضاد الحيوى

1:ينصح بتجنب منتجات الألبان لأنه يزيد من خطر الإصابة باضطرابات المعدة وله تأثير كبير على المضاد الحيوى.

2:الابتعاد عن تناول البروكلى أثناء تناول المضاد الحيوي وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الالياف التي تتفاعل مع المضاد الحيوى وتسبب الإسهال الشديد واضطرابات المعدة.

3:تجنب تناول المكسرات والحبوب الكاملة وذلك لاحتوائها على بعض العناصر التي تعمل على نشاط البكتيريا وتؤثر على تأثير مفعول المضاد الحيوى.

4: الابتعاد عن تناول الموز، حيث إنه يؤثر على تفاعل المضاد الحيوى ويسبب الاضطرابات الشديدة.