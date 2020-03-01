جينيفر أتكين تؤكد فوزها بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى

نجحت جنيفير اتكين، من الفوز بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى، بعد رحلة طويلة ومليئة بالإثارة، والتحدى، إذ كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنها لم تصدق أنها حققت اللقب، إذ ذرفت الدموع حينما تم اعلانها ملكة جمال بريطانيا العظمى.

الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا من جريمسبي، لينكولنشاير، لم تكن تظهر حياءً زائفًا، حينما عبرت عن صدمتها من فوزها باللقب، إذ لم يكن مجرد فوز بالنسبة لها، لكنه رد قوى على تنمر تعرضت له.

إذ لم تكن المنافسة مجرد مسابقة، لكنها كانت مسابقة حياة وكانت المنافسة الوحيدة مع نفسها، وقد فازت، وقالت جينيفير :"أنا دليل حي على أنه يمكنك تحقيق ما تريد تحقيقه إذا وضعت عقلك في ذلك".



وكشفت الصحيفة أن جينيفر ترسل رسالة إلى كل امرأة تكره نفسها، خائفة، وحيدة، وتدمر نفسها بنفسها، وتناول طعامها ببطء وإرسال نفسها إلى قبرمبكر، بأن هناك طريقة أخرى.

وإن كان الحل، في ارتداء تاجًا فضيًا ووشاحًا للقيام بذلك، فليكن الأمر كذلك، فمنذ وقت ليس ببعيد، كانت جنيفر واحدة من هؤلاء النساء، التي يعانين من السمنة المفرطة، فى سن السابعة عشرة، وكانت تكافح من أجل زيادة حجم الثوب 22، لم تستطع تذكر وقت لم تشعر فيه بالخجل من نفسها، بحسب ما كشفته للديلى ميل.

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وتعرضت جينيفير خلال فترة طفولتها للتنمرالشديد، فى المدرسة بسبب وزنها الكبير، كما سخر منها غرباء فى النوادى، بسبب حجمها، وتخلى عنها خطيبها لنفس السبب، وهو التحدى الذى قادها أن تخسر وزنها وتقف على منصة التتويج كملكة جمال بريطانيا العظمى.

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