شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حاجات لازم تكون في شنطتك للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس الكورونا الجديد COVID-19، في العديد من دول العالم منذ أول ظهور له في مدينة ووهان الصينية ولكنه ينتقل بشكل أسرع من قدرة مسئولي الصحة العالميين على احتوائه، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وكل هيئات الصحة العالمية من هذا الفيروس، في هذا التقرير نتعرف على الأشياء التي يجب أن تكون في حقيبتك للوقاية من فيروس كورونا.

أشياء يجب أن تكون في حقيبتك للوقاية من فيروس كورونامطهر اليد

وفقاً لموقع buzzfeednews، فإن مطهر أو معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول من الأشياء الأساسية التي يجب أن تأخذها معك في حقيبتك، وعلى الرغم من أنه لم يثبت أن معقمات اليدين وسيلة مضمونة للوقاية من العدوى، إلا أنها ممارسة جيدة للحفاظ على نظافة يديك لمنع انتشار الجراثيم.

وذكر الموقع أن أي شيء يعادل غسل يديك مفيد على الأرجح، ومُعقمات الأيدي لديها عوامل مضادة للفيروسات تقتل الفيروسات، ومن المتوقع أن يكون معقم اليدين المعتمد على الكحول فعالًا ضد فيروس كورونا".

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فيروس كورونا

قناع الوجه "ماسك"

من الأشياء التي قد تحميك من الإصابة بعدوى فيروسية، لذا يمكن أن تضعه في حقيبتك لترتديه في أي مكان مزدحم، لأنه قد يقلل من احتمالات إصابتك بأى عدوى وكذلك يفيد في جعلك لا تلمس وجهك وتنقل العدوى من يديك إلى أنفك وفمك.

زجاجة مياه

من الأشياء الأساسية التي يجب أن تصطحبها في حقيبة يديك يومياً، لأن المياه تساعد على ترطيب جسمك وحلقك وتقوى مناعتك وبالتالي تقل فرص إصابتك بالعدوى.

المناديل المبللة التي تحتوى على الكحول

من الأشياء الأساسية استخدام المناديل المبللة التي تحتوى على مادة الكحول التي تساعد في تعقيم اليدين والحماية من الفيروسات والجراثيم.