شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: غسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء الجارى والصابون قادرة لحمايتك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة" Time "، إنه مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا "COVID-19 "، في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسابق المستهلكون لتخزين منتجات التنظيف والمطهرات وأدوات تعقيم اليدين إلى درجة أن تجار التجزئة قلقون بشأن حدوث عجز فى هذه المواد، ولكن هل يمكن لهذه المنتجات أن تفعل أي شيء لمنع انتشار فيروس كورونا، "COVID-19"؟

يقول الدكتور آرون جلات، رئيس الأمراض المعدية في ساوث ناسو في نيويورك: "إن منتجات التنظيف القياسية التي تقتل الفيروسات الأخرى ستكون فعالة عند استخدامها ضد فيروس كورونا، ومع ذلك، يلاحظ أنه نظرًا لأنه فيروس جديد، "من الواضح أنه ليس لدينا الكثير من البيانات المتوافرة عليه، والتحذير المهم هو أن المنتجات يجب أن تستخدم بشكل صحيح.

وأضافت مجلة "تايم "، تعلن العديد من منتجات التنظيف قدرتها على قتل جميع البكتيريا والفيروسات التي تسبب المرض، ويظهر في ملصقات التوجيه لاستخدام ما يكفي من المنتج لتبليل السطح لمدة تصل إلى عدة دقائق، ثم السماح للمنطقة بالجفاف، مشيرا إلى أن بعض هذه "المنتجات" تعمل عن طريق التواجد على السطح لفترة وجفافها عبر الهواء، ولكن شريطة عدم إعادة استخدام المساحات مرة أخرى لأنها تنشر الجراثيم.

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وأضافت المجلة، لقد ثبت أن العديد من المنظفات المنزلية تعمل ضد الفيروسات المعروفة، مثل السلالات المتعددة التي تسبب نزلات البرد، لم يتم اختبارها أبدًا ضد هذا الفيروس الجديد، وفقًا لإرشادات وكالة حماية البيئة، مضيفة إنه يمكن للشركات "أن تقول أن منتجها يمكن أن يكون فعالًا ضد ما يسمى بفيروس كورونا البشري، ومع ذلك، ما نتحدث عنه هنا هو سلالة مختلفة، من المحتمل أن تكون المنتجات فعالة، فقد وجدت إحدى الدراسات في عام 2010 أن كل من مادة "التبييض" والخل، يمكن أن تقتلا كل من فيروسات الأنفلونزا التي تتواجد على الأسطح.

يقول الدكتور ريك مارتينيلو، المدير الطبي للوقاية من العدوى في نظام ييل نيو هافن الصحي، تشير أقوى الأدلة حتى الآن إلى أن فيروس كورونا " COVID-19 "، ينتشر بشكل أساسي عبر قطرات أو رزاز الجهاز التنفسي، بمعنى آخر من خلال السعال والعطس من الأفراد المصابين، هناك أدلة على أن الفيروسات التاجية يمكن أن تعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام.





غسل اليدين ضرورى لتجنب الاصابة بفيروس كورونا

أضاف مارتينيلو: "بشكل عام، نحتاج فقط إلى تطهير الأشياء التي نعتقد أنها ملوثة، مضيفا لا أوصي بأي شيء يتجاوز التنظيف الروتيني في المنزل، الاستثناء بالطبع هو إذا تم تشخيص شخص ما في منزلك، أو يشتبه في إصابته بفيروس كورونا "COVID-19 "، فى هذه الحالة، يقول مارتينيلو، يجب أن تحاول تعيين حمام لاستخدامه فقط، ومسح الأسطح التي يلمسها بشكل متكرر.



تجنب الاصابة بفيروس كورونا باتباع الاساليب الصحيحة

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مرارًا وتكرارًا إن غسل يديك بانتظام هو أيضًا وسيلة بسيطة، ولكنها فعالة، لتقليل احتمالات الإصابة بالفيروس، يوصي المركز بغسل يديك المبللة بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم غسلها بالماء الجاري، إذا لم تكن المياه متوفرة، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي باستخدام معقم لليدين مصنوع من الكحول بنسبة 60% على الأقل، لكنه يحذر من أن هذه المحاليل لا تقتل جميع الجراثيم.