شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC": نواجه تحديا تاريخيا للصحة العامة وسنستمر فى التصدى لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أن هناك تحقيقات جارية بسبب الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، حيث أبلغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC ، ومسئولو الصحة العامة في ولاية واشنطن عن 3 مرضى تم دخولهم المستشفى والذين ثبت إصابتهم بالفيروس COVID-19، بما في ذلك مريض توفي.

وقال المركز، المريض الذي توفي، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، كان يعالج في المستشفى نفسه، بينما كان التحقيق مستمرًا لمعرفة سبب الإصابة، إلا أن مصدر هذه الإصابات غير معروف حاليًا.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونير، المتحدثة باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: هذه هى أول حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا COVID-19، وكذلك أول حالة تم الإبلاغ عنها في أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأول حالة فاشية محتملة، مشيرًا إلى تتبع هذه التقارير الواردة من واشنطن وتقارير أخرى عن انتشار المرض في ولاية أوريجون، ومكانين في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المواقف التي تتكشف في كاليفورنيا، وأوريجون وواشنطن، فإن المعلومات الأولية تزيد من مستوى القلق بشأن التهديد الفوري للفيروس "COVID-19"، لمجتمعات معينة في الولايات المتحدة.

وأكد المركز، أن معظم الناس في الولايات المتحدة الامريكية سيكونون عرضه للإصابة بالفيروس بشكل ضئيل، ولكن هناك البعض الذين سيكونون في خطر متزايد حسب تعرضهم.

Advertisements

وقال المركز، الخطر الأكبر هو لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع الأشخاص الذين يعانون من فيروس كوروناCOVID-19، يجب أن يتواصل الأشخاص الذين يشتبه في أنهم معرضون أو مؤكدون، الوصول إلى إدارة الصحة العامة المحلية أو في الولاية.

يقوم مركز السيطرة على الأمراض بإرسال فريق من الخبراء لدعم التحقيق في واشنطن لمعرفة سبب الإصابة، وقالت الدكتورة ميسونير: "نحن ندرك أن هذا وقت عصيب، نحن نواجه تحديا تاريخيا للصحة العامة، وسنستمر في التصدى لفيروس كورونا COVID-19 بقوة لاحتواء هذا التهديد، رغم أننا ما زلنا نأمل في الأفضل، إلا أننا نواصل الاستعداد لهذا الفيروس لمنع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

وأضاف: ترفع هذه الحالات الثلاث العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا COVID-19 المكتشفة في الولايات المتحدة إلى 22 حالة، وستواصل الحكومة الفيدرالية الاستجابة بقوة لهذا الوضع الذي يتطور بسرعة.

تم إجراء اختبار للفيروس الذي يسبب الفيروس في ولاية واشنطن باستخدام تحليل PCR - rRT يتم تأكيد النتائج في مركز السيطرة على الأمراض