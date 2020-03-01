ما هو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وكيف تتعامل معه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب الرحلات الجوية الطويلة هو حالة تسبب تغيير فى الساعة البيولوجية بالجسم ويزعج نمط نومك الطبيعي بعد رحلة جوية طويلة، وعادة ما تتحسن الأعراض في غضون بضعة أيام حيث يتكيف جسمك مع المنطقة الزمنية الجديدة، وفقا لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة -صعوبة في النوم في وقت النوم والاستيقاظ في الصباح. -التعب والإرهاق. - صعوبة في البقاء مستيقظا أثناء النهار. -نوعية النوم الرديئة - يمكن أيضا يترافق أيضا مع عسر الهضم والإمساك والإسهال والانتفاخ. نصائح للحد من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل آثار اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

قبل السفر: قبل السفر: -الحصول على الكثير من الراحة. -استرخ قبل النوم واتباع ممارسات النوم الجيدة. -غيّر روتين نومك تدريجياً - ابدأ في النوم واستيقظ لمدة ساعة أو ساعتين في وقت أبكر أو متأخر عن المعتاد (بما يتماشى مع وقت البلد التى سوف تسافر لها. Advertisements -لا تأكل وجبات كبيرة. خلال رحلتك الجوية -اشرب الكثير من الماء -النوم إذا حان الوقت الطبيعي للنوم في وجهتك. -استخدام قناع العين وسدادات الأذن إذا كانوا يساعدونك على النوم. -حافظ على نشاطك من خلال التمدد والمشي بانتظام داخل الطائرة. لا تشرب الكثير من الكافيين وهذا يمكن أن تزيد من سوء اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. بعد وصولك للدولة التى سوف تسافر لها -قم بتغيير جدول نومك إلى المنطقة الزمنية الجديدة في أسرع وقت ممكن. ضبط المنبه لتجنب النوم الزائد في الصباح. اخرج خلال النهار - سوف يساعد الضوء الطبيعي على ضبط ساعة جسمك. لا تذهب إلى النوم حتى ساعة النوم في البلد التى سافرت لها.

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