شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تدعو كبار السن إلى تجنب الأماكن المزدحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين يعانون من أمراض مزمنة ، إلى محاولة تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة للحد من خطر الإصابة بفيروس "كورونا"، وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أن جيبريسوس حث المرضى - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - بالبقاء فى المنزل وتناول الطعام والنوم بشكل منفصل عن باقى أفراد الأسرة ، وفى حال الشعور بضيق فى التنفس سرعة التواصل مع الطبيب لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، قد دعا فى وقت سابق، الأسواق العالمية إلى التحلى بالهدوء فى تقييمها لمخاطر فيروس"كورونا" المستجد، بعد أن وقعت فريسة لحالة الذعر المسيطرة على أداء المستثمرين تزامنا مع تصاعد وتيرة تفشى الفيروس خارج الصين؛ لتختتم تعاملات الأسبوع الماضى على تراجعات قياسية.

وقال جيبريسوس - فى حلقة نقاشية خلال المنتدى الإنسانى الدولى بمركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية فى الرياض - " إنه يجب التحلى بالهدوء ورؤية الأمور على حقيقتها، فحالة التخبط والارتباك الغالبة لن تفيد ولن تجدى، لاسيما وأن حكومات الدول تبذل كل ما فى وسعها لاحتواء المرض وتحجيم تداعياته على حياة البشر والاقتصاد العالمي".

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وأضاف قائلا، "أنه وفقا للحقائق على الأرض، تظل احتمالات احتواء الفيروس ممكنة حتى وإن انحسرت مؤخرا مقابل الفترة التى تلت أول ظهور له فى أواخر العام الماضي، لذلك فلا يسعنا سوى التمهل مع الاستعداد فى الوقت ذاته لأى تغيرات سلبية قد تطرأ".

تأتى تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية، فى أعقاب تسجيل الأسواق العالمية أسوأ أداء أسبوعى لها منذ عام 2008، حيث هوى مؤشر البورصة الأمريكية "داو جونز" أكثر من 12 % بواقع 3500 نقطة، وهى أكبر خسارة له فى 12 عاما، كما تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وتشهد الفترة الأخيرة، قفزة فى أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد خارج المنطقة الآسيوية، التى تعد معقل الفيروس؛ لتصيب العدوى أكثر من 60 دولة حول العالم حاصدة آلاف الأرواح، وإصابات تقدر بنحو 85 ألف شخص.