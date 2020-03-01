لماذا نصاب بتتسمم الدم..وازاى نحمى انفسنا منه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الدم من المشاكل الصحية الخطيرة التي تؤثر على صحة الجسم وتدل على وجود بكتيريا في الدم او إصابة الدم بالعدوى، ولكنه لا يدل على وجودة مادة سامة في الدم كما يعتقد البعض، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك أسباب وعوامل تؤدى لتسمم الدم ومنها أسباب وعوامل تزيد من خطر الإصابة بتسمم الدم

أسباب وعوامل تزيد من خطر الإصابة بتسمم الدم 1:وجود عدوى في البطن او الكلى. 2: عدوى مجرى الدم، والتهاب المسالك البولية. 3:الإصابة بالالتهاب الرئوي. 4:من يعانون من ضعف الجهاز المناعى هم الأكثر عرضا لتسمم الدم. 5:علاجات مرض السرطان تزيد من خطر الإصابة بتسمم الدم. 6:المصابون بجروح واصابات مثل الحروق، هم الأكثر عرضا لتسمم الدم. 7: التهاب الزائدة الدودية يزيد من خطر الإصابة بتسمم الدم. 8: التهاب السحايا والتهاب الدماغ، وهو عدوى تصيب الدماغ والحبل الشوكى. يجب عدم إهمال علاج تسمم الدم، وذلك لمضاعفاته الخطيرة على صحة الجسم، حيث انه يسبب اضرار عديدة على الصحة وحسب ما ذكره الموقع فأن المخاطر التي يسببها تسمم الدم هي: 1: يؤثر تسمم الدم على صحة الدماغ والجهاز العصبى. 2:يسبب مشاكل في القلب والاوعية الدموية وتصلب الشرايين. 3:يؤثر على صحة الكليتين ويسبب التلف والفشل الكلوى. Advertisements 4:يزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية ويؤثر على صحة الذراعين والقدمين. وهنا بعض العلامات التي تدل على الإصابة بتسمم الدم وهى: أعراض تسمم الدم

أعراض تسمم الدم 1:الشعور بالبرودة الشديدة في الجسم والقشعريرة. 2:ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم. 3:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود. 4:اضطرابات شديدة في نبضات القلب والخفقان. 5:اضطرابات شديدة في التنفس. 6:الشعور بالغثيان والقئ المستمر. 7:الاسهال المزمن. 8:الشعور بالدوخة والتعب. عند ظهور أي من الأعراض ينصح بزيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة مع علاج السبب الرئيسى لتسمم الدم.

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