شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..الموجات فوق الصوتية تساعد على تشخيص دوالى الخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوالي الخصية من الأمراض الشائعة عند الرجال وهو تورم في كيس الصفن الناجم عن مجموعة من الأوعية الدموية الكبيرة بشكل غير طبيعي وهو شكل من أشكال الدوالي وغالباً ما يوصف بأنه يشبه"كيس من الديدان"، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية استخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص دوالى الخصية، وفقاً لموقع الجمعية البريطانية للأشعة التداخلية.

وتحدث دوالي الخصية في حوالي 1 من كل 8 رجال وعادة ما يتم ملاحظته لأول مرة بين سن 12 إلى 28ويلاحظ أن الإصابة تكون أعلى في الأزواج المصابين بالعقم، وغالبًا ما تصل إلى 30 ٪.

عادة ما تحدث على الجانب الأيسر ولكن يمكن أن تحدث على جانبي كيس الصفن، تحدث بشكل متكرر أكثر على الجانب الأيسر نتيجة اختلاف تشريح الأوردة التي تنجم عنها دوالي الخصية على الجانب الأيسر من الجسم مقارنة باليمين.



الموجات الصوتية

الموجات فوق الصوتية وتشخيص دوالى الخصية

تشخيص دوالي الخصية بسيط إلى حد ما عن طريق الفحص السريري وباستخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية.

و باستخدام تدفق الألوان (المسح الضوئي على الوجهين)، تظهر الأوردة بسهولة.

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- الفحص بالموجات فوق الصوتية غير مؤلم وليس له أي آثار جانبية ضارة.

- يمكن استخدامها في نفس الوقت لفحص الكلى كما في بعض الأحيان قد يكون تلف الكلى السبب في دوالي الخصية.

- يمكن أيضًا إجراء تصوير الأوردة من حين لآخر، والذي يتضمن حقن صبغة خاصة في الأوردة لإظهارها على الأشعة السينية.

يمكن أيضًا استخدام عمليات فحص الرنين المغناطيسي ولكنها غالية الثمن ونادراً ما تكون مطلوبة.

وعادة ما تكون دوالى الخصية في الجانب الأيسر، وتكون الخصية أصغر حجمًا في بعض الأحيان.