شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء بإيطاليا يحاربون لإبقاء المريض "صفر" على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال الأطباء الإيطاليون يقدمون الرعاية على مدار الساعة للرجل المسجل الإصابة الأولى المسمى ماتيا، لأنهم يخشون ما قد يعنيه وفاة مريض في المرحلة الأولية من فيروس كورونا فى ايطاليا.

وفقا لتقرير جريدة"ميرور" البريطانية، لأن وفاته ستكون لها عواقب وخيمة واسعة النطاق إذا تبين أن الفيروس قادر على قتل من يعتبرون بصحة جيدة، وذلك على عكس الاتجاه الحالي للضحايا الذين يعانون من الضعف أو المرض أو كبار السن.

و"المريض صفر "، هو رجل سليم يبلغ من العمر 38 عامًا

وبحسب ما ورد وفقا للتقارير دخل الرجل إلى المستشفى يشكو من الأعراض ، لكنه لم يختبر بشكل صحيح لأنه لم يذهب إلى الصين، وبعد قضاء بعض الوقت في غرفة الطوارئ في ذلك اليوم ، كان يحيط به المرضى المرضى الآخرين ، قرر العودة إلى المنزل .

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وبين ليلة وضحاها تدهورت حالته ، وعاد إلى المستشفى في اليوم التالي، إلى أن تم تشخيص حالته في الليلة التالية، وبحلول ذلك الوقت أصاب ما لا يقل عن 8 أشخاص آخرين ، بمن فيهم زوجته الحامل .

من هناك بدأت إيطاليا في الإبلاغ عن العشرات ومن ثم مئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع مخاوف من اندلاع المرض حتى وصول البابا فرانسيس.

وقال الأطباء الإيطاليون إن ماتيا يعتقد أنه في أخطر حالة لجميع المرضى الذين يخضعون للعلاج حاليًا في البلاد، وفقا للتقارير الطبية فهو مخدر ، فاقد الوعي وتم وضعه على أجهزة التنفس لأنه ليس مستقلاً في التنفس بنفسه.

وأوضح بيان المستشفى في وسائل الإعلام الإيطالية أن المريض صفر يتم عزله عن الآخرين في العناية المركزة.