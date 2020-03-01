شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتحسين نظام المناعة.. أفضل من أقنعة الوجه لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى ذعر فيروس كورونا إلى الإقبال على ارتداء أقنعة الوجه بكثافة في الشوارع ، ولكن هناك طرق فعالة اخرى لتعزيز المناعة للتصدى للفيروسات.

وفقا لتقرير جريدة "ميرور البريطانية، فليس من المستغرب أن تناول الطعام بشكل جيد ، والنوم ليلا جيدًا وغسل يديك بانتظام يمكن أن يساعد في دعم قدرة جسمك على مكافحة الالتهابات ، ولكن هل هناك طرق أخرى لتعزيز آلية الدفاع في جسمك؟



ما هو الجهاز المناعى؟ ما هو الجهاز المناعى؟

الجهاز المناعي عبارة عن شبكة من الخلايا والأعضاء والبروتينات والأجسام المضادة التي تعمل على حمايتك من البكتيريا والفيروسات والطفيليات، ولا يعمل فقط عندما نشعر بالمرض، وهناك جزءان رئيسيان بالجهاز المناعى، الاستجابة الفطرية والاستجابة المكتسبة.

تعمل الاستجابة الفطرية على معرفة ما هو الصديق والعدو ، ثم تحاول التخلص من الغزاة - وهذا يمكن أن يجعلنا نشعر بالحمى أو المخاط، اما الاستجابة المكتسبة تتذكر غزاة معينين وترسل الخلايا الصحيحة لقتلهم.



هل ارتداء قناع الوجه يساعد؟ هل ارتداء قناع الوجه يساعد؟

منذ انتشار فيروس كورونا ، ارتفعت مبيعات أقنعة الوجه بنسبة 800 ٪ ، ومن المحتمل أنك رأيت أشخاصًا يرتدونها في أماكن مزدحمة ، كما هو الحال في محطات القطار أو في المطارات.

ولكن لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أنه بإمكانهم منع جزيئات الفيروس من دخول الفم والحنجرة، فقد يمنعك القناع من التلويث الذاتي عن طريق وضع يديك في فمك أو أنفك.

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لسوء الحظ ، "ينخفض ​​الجهاز المناعي بحوالي 2-3٪ سنويًا من العشرينات ، وهذا هو السبب في أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات" ، حيث ان معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية أعلى ثلاث مرات بين كبار السن.

٧ طرق لتحسين نظام المناعة





1. التوابل والصوم والزنجبيل والكركم : قم بتتبيل طعامك بالثوم والبصل والزنجبيل والكركم والفلفل الحار، هذه المكونات لها خصائص مضادة للأكسدة وإزالة السموم ومضادات الميكروبات.





2. شرب الشاي الأخضر: فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تسمى البوليفينول ، والتي تعد من اقوى المقاتلين للعدوى.







4. قلل من الإجهاد: 4. قلل من الإجهاد: الدماغ والجهاز المناعي في اتصال مستمر، وعندما نشعر بالتوتر ، ينتج الدماغ المزيد من الكورتيزول ويعد الجسم لحالات الطوارئ، ولكن بينما تفعل ذلك ، فإنها تخفض نظام المناعة، لذا جرب تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

3. الحصول على قسط كاف من النوم :يمكن أن يساعد النوم الليلي الجيد ( من 7-9 ساعات) على تعزيز الخلايا التائية التي تحارب العدوى في الجسم، وكما أظهرت إحدى الدراسات أن ليلة واحدة فقط من النوم لمدة 4 ساعات استنفدت الخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم بنسبة 70 ٪.





5. حافظ على الدفء : فيروسات البرد أكثر عدوى في درجات حرارة أقل من 37 درجة مئوية ، وهو متوسط ​​درجة حرارة الجسم الأساسية، اذا فإن الحصول على التدفئة يحارب الفيروسات.





6. الإكثار من السوائل :تساعد السوائل على ابقائك رطبًا مما يساعد جسمك بشكل طبيعي على التخلص من السموم والبكتيريا الأخرى التي قد تسبب المرض، بما لا يقل عن ٨ أكواب من الماء يوميا.





7. الزيوت العطرية: الليمون له خصائص مضادة للجراثيم قوية وقد ثبت أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ، التي تقاوم الالتهابات، فقط قم بنشر قطرات من زيت الليمون واستنشاقه.