افضل فوائد القرفة للتخسيس ووصفات سريعة المفعول

فوائد القرفة للتخسيس كثيرة. فهي تحتوي على عدد كبير من المكونات والخصائص التي تساعد على حرق الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة بسرعة قياسية. ولهذا السبب ينصح بإضافتها إلى الكثير من الوصفات. كما من المفيد استخدامهل في تحضير بعض المشروبات الصحية والتي تحتوي على مكونات طبيعية. وقبل ذلك من المهم جداً التعرف على ابرز فوائد القرفة للتخسيس.

فوائد القرفة للتنحيف



من اجل الحصول على فوائد القرفة للتخسيس وتذويب الدهون يجب التعرف الى ابرز خصائصها التي تساعد ايضاً على تحسين الوضع الصحي عموماً.

- يساعد تناولها بشكل منتظم على التحكم بمستوى الانسولين في الدم وعلى منع ارتفاعه. وهذا يعتبر عنصراً اساسياً من عناصر خسارة الوزن.

- يسرع استهلاكها بطرق مختلفة عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية. ولهذا ينصح بإضافتها الى الكثير من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل وبتحضير وصفات خاصة تحتوي عليها. كما يمكن رشها على اللبن او القهوة او اي طعام او مشروب.

وصفات القرفة لخسارة الوزن

من اجل خسارة الوزن بفعالية يمكن الاعتماد على وصفات القرفة المختلفة، علماً انها سهلة وسريعة التحضير.

الوصفة الاولى

المقادير

ملعقة طعام من قطع القرفة الصغيرة

كوب ماء

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تضاف القرفة ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويترك ليصبح فاتراً ثم يصفى ويصبح الشاي جاهزاً للشرب.

الوصفة الثانية

المكونات

كوبان من الماء

كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

ملاعق طعام من الشاي الأسود المجفف

ملعقة وسط من القرفة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الكاري

Advertisements

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تضاف اليه كل المكونات باستثناء الزبادي.

3 ينزع الشاي عن النار ويترك ليبرد ثم يمزج مع اللبن.

4 ومن اجل الحصول على فوائد القرفة للتخسيس ينصح بتناول هذا المشروب مرة واحدة في نهاية اليوم كبديل لوجبة العشاء.

الوصفة الثالثة

المقادير

ثلث كوب من الماء

ثلاثة ارباع الكوب من الحليب

ملعقة وسط من القرفة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من الكاري



الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تضاف اليه المكونات ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين.

3 ينزع الخليط عن النار ويترك ليصبح فاتراً قبل ان يصفى الماء. ومن الافضل تناوله قبل النوم مباشرة مع الحرص دائماً على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.



الوصفة الثالثة

المقادير

بضعة اعواد من القرفة

جذر من الزنجبيل الطازج بطول 2 سنتم

ملعقة طعام من الشاي الأسود المجفف

قطعتان من الليمون

6 أوراق نعناع طازجة

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يصل الى مرحلة الغليان.

2 بعد ذلك تضاف اليه اعواد القرفة وتترك على نار هائدة لمدة 5 دقائق.

3 وبعد انتهاء هذه المدة يضاف الزنجبيل ويترك المزيج على النار لمدة دقيقتين اضافيتين.

4 ينزع الشاي عن النار ويترك ليرتاح لمدة لا تزيد على 4 دقائق.

5 يغطي الاناء قبل ان يتم شرب الشاي بعد اضافة قطع الليمون واوراق النعناع اليه عند الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات. وهكذا يمكن من خلال ملاحظة النتائج مع مرور الوقت التعرف على ابرز فوائد القرفة للتخسيس ونحت الجسم وخسارة الوزن مع الحفاظ على الرشاقة لأطول وقت ممكن.

شاهدي الفيديو :