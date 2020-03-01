شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة تزيد من معدل الحرق فى الجسم.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني أغلب مرضى السمنة من مشكلة الحرق الضعيف مما يؤثر على أنقاص وزنهم، مما يسبب لهم إحباطا شديدا.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح من خلال التقرير التالي طرق لزيادة معدل الحرق في الجسم.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن الحرق الضعيف يسبب حدوث السمنة، وهناك العديد من الأسباب التي تتسبب في ضعف عملية الأيض في الجسم منها الغدة الدرقية والتي اذا تضررت تضرر عملية الحرق، وكذلك استئصال الرحم، والمرأة التي تعدت الثلاثون من عمرها، وايضا استئصال المرارة يؤثر على عملية الحرق.



اسباب لتضرر معدل الحرق في الجسم

وأشارت إنها تحرص كطبيبة تغذية أن تتعرف على تفاصيل ومجريات يوم المريض، فمن الممكن ان يكون يتناول وجبة واحدة ليلا، او من الممكن ان يكون لا يتناول الطعام بكثرة، واتعرف على مواعيد تناوله للطعام، واتعرف عن ما اذا كان خضع لحمية غذائية من قبل او اذا كان خضع لريجيم وحمية غذائية من نفسه دون وجود اي متخصص معه،ومن هنا اضع يدي على المشكلة التي يعاني منها المريض.



نصائح ذهبية لزيادة معدل الحرق في الجسم

وأكدت أنه اذا تبين لي ان المريض لديه حرق ضعيف فيجب ان يحتوي كورس التخسيس على مجموعة من الحوارق ولابد ان يحتوي على فيتامين د حتى استطيع من خلال هذا الفيتامين تقوية الكتلة العضلية فالحرق يرتفع فيتم انقاص وزنه.

وأوصت الدكتورة دعاء سهيل بضرورة تناول هذا المريض ثلاث لتر ماء في اليوم حتى يزيد معدل الحرق ويتم ضبط التمثيل الغذائي في الجسم، ويجب تنظيم تناول الوجبات في اليوم مع الامتناع عن تناول الاكل ليلا بعد الساعة السابعة، مع ضبط مواعيد النوم.

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