أول امرأة تطالب بحقها فى الموت عبر وسائل الإعلام تتراجع عن فكرة الانتحار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أول امرأة تطالب بحقها فى الموت عبر وسائل الإعلام عن فكرة الانتحار، وذلك بعد أسابيع من دعوة صحفيين إلى منزلها لتعلن عن دعمها لقانون مثير للجدل فى ولاية نيوجيرسى، يتيح للمرضى الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها طلب تناول عقاقير تنهى حياتهم.

واستسلمت كاتى كى (البالغة من العمر 59 عاماً) لمرض ضمور الجهاز العصبى المتعدد، وهي اضطرابات تصيب الدماغ والنخاع الشوكي، وأعلنت دعمها للقانون الذي يتيح للمرضى الذين تبقت في حياتهم 6 أشهر أو أقل، بحسب رأي الأطباء، طلب إنهاء حياتهم.

ونقلت صحيفة الرؤية أنه بعد 5 أيام من طلبها الحصول على المساعدة الطبية لإنهاء حياتها، كشف زوجها فريدى كاليس، أن الطبيبة الصيدلانية السابقة، أخبرت الأطباء بأنها لم تعد ترغب فى مواصلة إجراءات الموت الرحيم.

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وقال كاليس: «عندما سألها الطبيب: هل سنستمر في هذه العملية؟ أجابت بصوت منخفض جداً: لا، وكنت متفاجئاً وأنا أنظر إليها وقد كرر الطبيب السؤال فأجابت مرة أخرى: لا».



