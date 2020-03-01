شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحافظ على مفاصلك وتحميها من الالتهابات والألم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب وألم المفاصل من المشاكل الشائعة التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن ، قد تكون مشاكل المفاصل ناتجة عن اتباع بعض العادات الخاطئة أو الإصابة ببعض الأمراض ومشاكل العظام، لذلك ذكر موقع westchesterhealth بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على المفاصل وحمايتها من الالتهابات والألم ومنها

نصائح للحفاظ على صحة المفاصل

1: الرياضة ثم الرياضة، فالتمارين الرياضية من أبرز الطرق الفعالة لتعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من التهابات المفاصل والألم، ولكن ابتعد عن ممارسة التمارين الرياضية العنيفة.

2:ينصح بالحركة المستمرة في المنزل وعدم الجلوس لفترات طويلة، حتى لا يؤثر ذلك على المفاصل والعضلات.

3:انقاص الوزن من أهم الأمور التي يجب اتباعها للوقاية من التهابات المفاصل والألم وذلك عن طريق الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة والسريعة فهى تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، واستبدالها بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

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4:ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د، فهى من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الالتهابات والألم ومنها( منتجات الالبان، البروكلى، الكرنب، المكسرات).

5:تجنب حمل أشياء ثقيلة تؤثر على صحة المفاصل والعضلات.

6: في حالة إصابتك بمشاكل في العضلات والمفاصل ينصح بزيارة الطبيب فورا وتناول الأدوية فى مواعيدها المحددة وذلك للوقاية من الالتهابات والألم.

7:في حالة تورم أو التهاب المفاصل من الممكن عمل كمادات مياه باردة لتخفيف الألم والالتهاب.

8:تعتبر الأسماك من أفضل أنواع الأكلات التي تساعد على تعزيز صحة المفاصل والعضلات وخصوصا سمك" السلمون، التونة، الماكريل".