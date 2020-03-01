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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 40 في تايوان والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أعلنت السلطات في تايوان، يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 40، كما أعلنت رفع مستوى التحذير من السفر إلى إيران، بسبب الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابات وارتفاع نسبة الوفيات بالمرض في طهران.
ونصحت السلطات التايوانية مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران، مشيرة إلى إخضاع المسافرين الذين يصلون من طهران للحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يوما.
وسجلت إيران 593 حالة إصابة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة، وهو ما يمثل رابع أكبر تفشي للمرض خارج الصين، وأكبر نسبة وفيات في أي مكان خارج إقليم هوبي بؤرة انتشار المرض في الصين.
وقضى فيروس كورونا المتحور على 2980 شخصا وأصاب أكثر من 86 ألفا و905 آخرين حول العالم، بعدما تفشى في ديسمبر/كانون الأول، منطلقا من مدينة ووهان الصينية.
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