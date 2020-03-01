أي يوم في الشهر تكون فيه خصوبة المرأة أعلى لحدوث الحمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ تخططين للإنجاب فإن تتبع فترة الإباضة أمر مهم جدا، ففي حال استطعت تحديد وقت إباضتك، فيمكنكِ آنذاك زيادة نشاطك الجنسي لرفع فرصة حدوث الحمل.

لكن إذا كنتِ من السيدات اللواتي لا يعرفن أوقات إباضتهن، ويعتقدن أن الحمل من الممكن أن يحدث في أي وقت خلال الشهر، فهذا أمر خاطىء، لأن الحمل ممكن أن يحدث خلال 5 إلى 6 أيام من كل شهر فقط.

وقبل أن يحدث الحمل، يقوم أحد مبيضي الأنثى بتحرير بويضة ناضجة، وهذا ما يسمى "الإباضة"، وبمجرد إطلاق البويضة تنتقل إلى أسفل قناة فالوب، وخلال هذه الرحلة تكون البويضة مستعدة للإخصاب بواسطة الحيوانات المنوية، لكن إن لم تكن البويضة موجودة في تلك القناة عند الجماع، فلن يحدث الإخصاب؛ ما يعني عدم وجود احتمالية لحدوث الحمل أيضا.

وبمجرد تمكن السيدات من معرفة علامات الإباضة الخاصة بهن، سيتمكن من التخطيط للجماع الجنسي خلال تلك الأيام.

ولك أن تعرفي أن البويضة الناضجة تموت بعد 12-24 ساعة من تحريرها، ولحدوث الحمل لا بد من إخصابها بواسطة الحيوانات المنوية في الوقت المناسب.

لماذا قبل الإباضة؟

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لأن الحيوانات المنوية يمكن أن تعيش في جسم المرأة لمدة قد تصل إلى خمسة أيام، لذلك ليس بالضرورة أن تخططي للجماع في يوم الإباضة، فيمكنكِ ممارسة الجنس دون وقاية قبل عدة أيام من الإباضة، وقد يحصل الحمل.

وإذا كان يوم الإباضة لديكِ في الـ 15 من الشهر، فيمكنكِ ممارسة الجنس من العاشر أو الحادي عشر من الشهر، وقد يحدث حمل؛ لأن الحيوانات المنوية تبقى في الجسم لمدة قد تصل إلى خمسة أيام، كما وضحنا سابقا.

دورة الإباضة

لا تحدث الإباضة في اليوم نفسه من الشهر، فعادة يكون يوم الإباضة للنساء بعد 14 يوما من نزول الدورة الشهرية، ويختلف الأمر بحسب دورات الحيض.

ويقول الأطباء إنه ليس ضروريا أن تتطابق أيام الدورة مع عدد الأيام في أي شهر معين؛ فبعض أشهر السنة تكون 28 يوما، وبعضها الآخر 29 أو 30 أو 31، لذلك تختلف أيام الإباضة عند المرأة من كل شهر، ومع ذلك إذا كان لديك فكرة عامة عن موعدها، فيمكنك التخطيط لممارسة الجنس والتخطيط للحمل وفقا لذلك.