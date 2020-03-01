إنفوجراف.. إزاى تقوى مناعتك وتحمى نفسك من كورونا بطرق طبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا بالعالم، يسعى الكثيرون للوصول لأفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى الحماية من الإصابة بهذا الفيروس، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا الفيديو وفقا لموقع "healthline". - تناول 8 أكواب من الماء يوميا. - البصل والثوم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة. - الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف مما يقوى الجهاز المناعي. Advertisements - فيتامينا "د" و"أ" يقويان الجهاز المناعى ويحدان من الإصابة بالفيروسات. - مشروب الزنجبيل له دور كبير فى حمايتك من الفيروسات المختلفة وتقوية المناعة. - غسيل اليدين جيدا يقلل فرص الإصابة بكورونا وغيرها من الفيروسات. - النوم يوميا من 7 إلى 8 ساعات يحد من الإصابة بالفيروسات. - تناول الأوميجا 3 له دور كبير فى تعزيز وتقوية الجهاز المناعى.

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