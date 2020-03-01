شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: خطر فيروس كورونا مرتفع جدا بعد إصابة 85403 ألف عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أبلغت دولتان عضوان جديدتان (المكسيك وسان مارينو) عن حالات فيروس كورونا " COVID19 "، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نشرت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية من أجل الاستخدام المناسب لمعدات الوقاية الشخصية في الرعاية الصحية، بما في ذلك التعامل مع البضائع.

الوضع بالأرقام:

الحالات الإجمالية والجديدة في 24 ساعة الماضية، على مستوى العالم بلغت"85403 "اصابة مؤكدة و (1753حالة جديدة)، وفى الصين بلغت الإصابات المؤكدة 79394 ألف حالة و (435 إصابة جديدة)

وبلغ عدد الوفيات 2838 وفاة (47 وفاة جديدة) أما خارج الصين فيوجد 6009 إصابة مؤكدة و(1318 حالة جديدة)،كما بلغ عد الوفيات خارج الصين لــ86 حالة وفاة (19 حالة جديدة) مشيرة إلى أن الإصابات وصلت لــ53 دولة ودولتان جديدتان.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتقييم المخاطر في الصين بأنها عالية جدا، والمستوى الإقليمي مرتفع جدا، و المستوى العالمي مرتفع جدا.

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كيف يعمل هذا الفيروس؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدو أن فيروس كورونا "كوفيد 19 "، ينتشر بشكل يشبه الإنفلونزا، من خلال السعال، والعطس، وبمجرد التقاطه، فإنه يعيش ويتكرر في الأنسجة التي تبطن الشعب الهوائية، فان إفرازات من هذه الأنسجة في المخاط واللعاب تحتوي أيضا على الفيروس، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث ببساطة، يتم طرد رزاز صغير من الرطوبة إلى الهواء، حاملاً الفيروس خارج الجسم، اذا كنت في مواجهة الشخص المصاب أو تقف امامه فان هذا الرزاز ينقل العدوى اليك.

وأضافت الصحيفة: هناك خطر آخر يحدث عندما يقوم الأشخاص تغطية الأنف أو الفم عن السعال أو العطس بأيديهم ثم لمس شيء يلمسه الآخرون، مثل مقبض الباب أو النقر عليه، أو لمس سطحًا ملوثًا، ثم لمس فمك أو أنفك، فيمكن أن ينتقل الفيروس.

تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) ، إن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح لعدة أيام.

يقول جونتر كامبف من جامعة جرايفسفالد في ألمانيا، إن مثل هذه الفيروسات يمكن أن تقتل من قبل المطهرات مثل الكحول، لكن الكثير من الأشياء التي نلمسها يوميًا في وسائل النقل أو في المباني العامة لا يتم تطهيرها كثيرًا.