شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات خاطئة لازم تتخلى عنها للوقاية من فيروس كورورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد انتشار فيروس كورونا المميت الذى يهدد العالم كله، لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتقال الفيروس والعدوى عموما فهناك عادات خاطئة نتبعها يوميا ولا ندرك مدى خطورتها وتأثيرها على صحتنا، لذلك ذكر موقع coronavirus بعض العادات التي يجب التخلي عنها مع انتشار الفيروس.

1:تجنب التقبيل

فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن التقبيل من أبرز العادات الخاطئة التي تنقل العدوى والفيروسات وخصوصا بين الأطفال نظرا لمناعتهم الضعيفة، لذلك يجب تجنب التقبيل والتلامس المباشر .

2:ملامسة العين باليدين

ملامسة العين باليدين دون غسل اليد جيدا من أبرز الطرق التي تنقل العدوى بسهولة سواء عدوى فيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى، لذلك يجب الاهتمام بنظافة اليدين جيدا وعدم ملامسة العين.

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3:ملامسة مقابض الأبواب دون تعقيم

مقابض الأبواب وخصوصا الحمامات من أبرز العادات الخاطئة التي تعمل على انتشار الفيروسات والعدوى، لذلك ينصح باستخدام المناديل المعقمة عند ملامسة مقابض الأبواب منعا لانتقال الأمراض.

4:تبادل الأدوات الشخصية

ينصح بعدم تبادل الأدوات الشخصية، فلا بد أن يكون لكل شخص أدواته الخاصة به، فانتقال الأدوات ينقل العدوى والفيروسات ويزيد من انتشار الأمراض.

5:الاحضان والتلامس المباشر

السلام بالأحضان والتلامس المباشر من أخطر العادات التي تزيد من انتشار فيروس كورورنا وتسبب انتقال العدوى والجراثيم، فلا بد أن تحمى نفسك وتجنبوا الاحضان والسلام المباشر خلال فترة انتشار الفيروسات.

6:استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة

من الاخطاء الشائعة ايضا هى استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة ، فذلك يزيد من انتشار الفيروسات وانتقال العدوى، كما ينصح بوضعه فى سلة المهملات وعدم رميه فى الشوارع .