كيف تعرفين ما هو أسلوب اليوغا الأنسب لك؟.. إليك الجواب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتفق الأطباء وعلماء النفس وخبراء الصحة والجمال على أهمية ممارسة اليوغا؛ فهي تجمع بين التأمل والتمرين البدني وتفيد العقل والجسم في الوقت ذاته.

ومع ذلك، فإن عددا قليلا منا يعرف النوع المناسب له من اليوغا، لكن إذا أردت أن تعرفي أي نوع من اليوغا هو الأفضل لاحتياجاتك فإليك هذه الأنواع لتختاري منها الأنسب لك.

اليوغا المنعشة

يسمونها المنعشة؛ لأنها تساعد على استرخاء الجسم والعقل، ويمكنك القيام بها في المنزل؛ فهي تتطلب البقاء في وضع واحد لفترة طويلة (5-10 دقائق) لتحقيق الاسترخاء العميق والهدوء، ويمكن خلاله استخدام الدعائم المختلفة، مثل الوسائد والكتل والبطانيات التي تهدف إلى دعم الجسم، وهي مناسبة للمبتدئين ومن يعانون من التوتر ومشاكل النوم والقلق.

يوغا القوة

وهي ممارسة نشطة تركز على التنفس والحركة معا، وفيها سلسلة من الحركات تتخللها فترات راحة قليلة جدا، وتساعد على المرونة وحرق السعرات الحرارية وتناسب المطلعات على أساسيات اليوغا ومحبات الحركة.

ينجار يوغا

هي ذات تأثير كبير على العضلات، ولتقليل خطر الإصابة أو الإجهاد يتم استخدام مجموعة متنوعة من الدعائم، مثل الكتل والأشرطة والحبال، وهي تناسب المبتدئين وكبار السن ومن يعانون من آلام العضلات والمفاصل وآلام الظهر.

أشتانجا يوغا

وهي تصلح لذوي الخبرة؛ لأنها النمط الأصعب من الناحية البدنية؛ فهي مجموعة متسلسلة من الأوضاع التي يتبع بعضها بعضا بترتيب معين، وتتطلب ممارستها الكثير من الخبرة بأساسيات اليوغا، لذلك يفضل ممارستها مع مدرب.

يوغا ما قبل الولادة

وهي مصممة خصيصا للنساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة لمساعدتهن على الاستعداد للولادة، وفيها يتم التركيز على تقوية قاع الحوض، وتقليل آلام الظهر والورك، وغيرها من الآلام الشائعة أثناء الحمل.

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كونداليني يوغا

وهي تجمع بين وضعيات اليوغا التقليدية وتمارين التنفس، والتأمل، وحتى الغناء لإطلاق الطاقة الضارة التي تتراكم في العمود الفقري، وتناسب من يسعون لزيادة وعيهم وروحانيتهم.

يوغا الكرسي

تصلح لكبار السن ومن يعانون من إعاقة جسدية وتركز على تحسين المرونة وتقوية العضلات من دون إرهاق، وهي تدمج بين تقنيات التأمل والتنفس.

هاثا يوجا

وهي جيدة للمبتدئين في ممارسة اليوغا؛ إذ يحتاجون إلى بداية بطيئة وثابتة تتيح لهم تجربة أنماط مختلفة من اليوغا.

اليوغا الجوية

مزيج من اليوغا والبيلاتس والرقص، ويستخدم فيها نوع من الأراجيح الخاصة، وتناسب من يبحثون عن نهج مختلف لليوغا، أو من يريدون التركيز على زيادة المرونة.

ين يوجا

تقلل من آلام العضلات والمفاصل وتشجع على الاسترخاء، تناسب جميع الأعمار، ولا تحتاج أي خبرة سابقة.

اليوغا الساخنة

وتتم ممارستها في غرفة ساخنة وشديدة الرطوبة، وبسبب خطر الجفاف والإرهاق أثناء ممارستها لا ينصح بها للمبتدئين ولا للنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومن يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية، وتناسب من يريدون إنقاص وزنهم، وزيادة قدرتهم على التحمل.