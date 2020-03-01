وزارة الصحة الروسية تجري اختبارات أدوية محلية تعالج أمراض نادرة

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم، أن نوعين من الأدوية المحلية لعلاج الأمراض النادرة، يخضعان حاليا للاختبارات السريرية في روسيا.

وقالت الوزارة، إن شركات روسية لإنتاج الأدوية تعمل حاليا بشكل مكثف وفعال لتصميم أدوية وعقاقير لعلاج بعض الأمراض النادرة.

وأشارت إلى وجود اختبارات سريرية لتحديد نجاعة وفعالة أدوية لعلاج "الوذمة الوعائية الوراثية"، وداء عديد السكاريد المخاطي من النوع الثاني (متلازمة هنتر).

وقالت الوزارة في تقريرها: "أظهر العقاران قدرا عاليا من السلامة وفعالية عالية خلال التجارب قبل السريرية على الحيوانات".

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وأشارت إلى أنه ستبدأ في العام الحالي التجارب قبل السريرية للدواء الجيني العلاجي الروسي لمعالجة ضمور العضلات الشوكي.

في وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة الصحة الروسية لمراسل "تاس"، بأن حوالي 15.8 ألف مواطن روسي يعانون من أمراض نادرة بينهم 7.6 ألف من الأطفال

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