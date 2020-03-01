شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 6 احتياطات لحماية طفلك من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال للعدوى والفيروسات داخل المدرسة، لذا يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لوقاية طفلك من الإصابة بالعدوى، خاصة مع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا، وفى هذا الإنفوجراف نتعرف على أبرز الاحتياطات لصحة طفلك وحمايته من الأمراض والعدوى، وفقاً لما ذكره موقع " stlouischildrens".

احتياطات لحماية طفلك من عدوى فيروس كورونا

1- لو درجة حرارة طفلك مرتفعة يجب معرفة السبب أولا

- فقد يكون مصاب بأنفلونزا أو التهاب في الأذن الوسطى أو غيرها من الأمراض الشائعة لدى الأطفال

2- تدريب طفلك على طريقة غسل الأيدى جيدا بالماء والصابون

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3- التنبيه عليه بضرورة إبقاء يديه بعيدة عن وجهه

4- الحرص علي تناوله نظاما غذائيا يقوى المناعة

ملىء بالفواكه والخضراوات

5- تناول الكثير من الماء لمنع إصابته بالجفاف وطرد السموم من جسمه

6- ممارسة طفلك للرياضة مفيدة لجسمه وتقوى مناعته



