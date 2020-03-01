شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تساعدك على الاهتمام بصحتك النفسية.. منها اكتب قائمة بمميزاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الاهتمام بالصحة النفسية أصبح من الأولويات التى يجب اتباعها، وإذا كنت لا تهتم بنفسك، فسوف ينعكس ذلك على جسمك بشكل سلبى وتتأثر صحتك النفسية والجسدية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الاهتمام بصحتنا النفسية دون إنفاق الكثير من المال، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.



طرق تساعدك على الاهتمام بصحتك النفسية طرق تساعدك على الاهتمام بصحتك النفسية １- اصنع قائمة امتنان １- اصنع قائمة امتنان يمكن أن يكون للكتابة آثار إيجابية هائلة على صحتك، إذا كنت تتطلع إلى إجراء تغيير بسيط واحد في حياتك هذا العام ، فابدأ بالحفاظ على أجندة الامتنان التى تكتب فيها مميزاتك والنعم التى وهبها الله لك، ليس من الضروري أن تكون باهظة الثمن مجرد مذكرات صغيرة وقلم، أو اكتب شيئًا واحدًا على الأقل جعلك سعيدًا ، أو شيء تشعر بالامتنان لهذا اليوم.

هذه الخدعة البسيطة يمكن أن تساعدك على التركيز فى الايجابيات والانفصال عن السلبيات وغرس السعادة، يمكنك التقاط الأجندة وتعزيز نفسك في الأيام التي تشعر فيها بقلة الثقة بالنفس .



２- اضحك حتى لو كنت لا تريد ذلك ２- اضحك حتى لو كنت لا تريد ذلك وفقًا للعلم ، الضحك يمكن أن يغير حالتك المزاجية تماما، لأن عقلك لا يدرك الفرق بين الضحك المزيف والضحك الحقيقي، شاهد بعض مقاطع الفيديو الكوميدية بالإضافة إلى ذلك. ３- استثمر الوقت في هواية أو مهمة بسيطةهل تشكو غالبًا من عدم وجود وقت لك؟ ابدأ في التفكير في تخصيص بعض الوقت في حياتك اليومية لممارسة هواية ووفقا للعلم فإن الانغماس في أعمال بسيطة من رعاية الأشياء التى تحبها أو هواية ما يمكن أن تكون واحدة من أكثر الطرق فاعلية في الاهتمام والعناية بنفسك أيضًا. ３- استثمر الوقت في هواية أو مهمة بسيطةهل تشكو غالبًا من عدم وجود وقت لك؟ ابدأ في التفكير في تخصيص بعض الوقت في حياتك اليومية لممارسة هواية ووفقا للعلم فإن الانغماس في أعمال بسيطة من رعاية الأشياء التى تحبها أو هواية ما يمكن أن تكون واحدة من أكثر الطرق فاعلية في الاهتمام والعناية بنفسك أيضًا.

إن مشاهدة شيء ما ينمو أو تجربة شيء جديد يمكن أن يكون مجزيًا للغاية ويمكن أن يحفزك أيضًا على العمل بشكل أفضل.

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４- قلل استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعىفي حين تأتي التكنولوجيا مع فوائدها الخاصة، لا يمكننا تجاهل ما يمكن أن يفعله التمرير ومتابعة الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي لعقلك.

تقول العديد من الدراسات الآن أن إنفاق الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بانخفاض تقدير الذات، القلق والاكتئاب أيضًا. وبالتالي ، عليك أن تكون على دراية بالمحتوى الذي تعرضه لنفسك، خذ بعض الوقت للتوقف والتأمل ، وقضاء بعض الوقت بدون استخدام الأدوات الذكية ومعرفة الفرق الذي تحدثه.

على المدى الطويل ، فإن تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه على الإنترنت سيساعدك أيضًا على الحفاظ على علاقة صحية بالإنترنت ويجعلك مدركًا لذاتك.