شكرا لقرائتكم خبر عن متى يفقد الأطفال أسنانهم اللبنية وكيف تتأكد من صحة الأسنان الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسبب الأسنان الدائمة التى تظهر عند الطفل إعادة امتصاص جذور الأسنان اللبنية ويفقدونها بمرور الوقت، ولكن تتساءل الأمهات حول الوقت الذى يقوم فيه الأطفال بتغيير أسنانهم وهل الأسنان الجديدة تنمو بشكل صحيح وجيد أم لا، وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية، وفقا لموقع healthy children.

ومعظم الأطفال يفقدون أسنانهم بهذا الترتيب:

-عادةً ما يتم تغيير أسنان الأطفال في سن السادسة تقريبًا عندما تصبح القواطع، الأسنان الوسطى في المقدمة تهتز وتصبح غير ثابتة ثم تقع الأسنان اللبنية وتنمو الجديدة .

-عادة ما يتم التخلص من الأضراس في الظهر بين سن 10 و 12 سنة ، ويتم استبدالها بأسنان دائمة في عمر 13 عامًا تقريبًا.

-عادةً ما يهز الأطفال أسنانهم التى على وشك الخلع بألسنتهم أو أصابعهم، إذا كان طفلك يريد منك خلع الأسنان التى تهتز أمسكيها بحزم بقطعة من الأنسجة أو الشاش وقومي بإزالتها، في بعض الأحيان ، إذا لم تكن الأسنان اللبنية تقع من تلقاء نفسها ، فقد يقترح طبيب أسنان طفلك استخراجها.

-إذا فقد طفلك أسنانه الرضيعة من خلال التسوس أو الحوادث في وقت مبكر جدًا ، فقد تنمو أسنانه الدائمة قبل الأوان وتصبح ملتوية بسبب المساحة المحدودة.

بالفرشاة والخيط

قد يحتاج طفلك إلى بعض المساعدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة حتى يتراوح عمره بين 7 و 10 سنوات، حتى لو كانت نواياه جيدة ، فقد لا يتمتع بالبراعة في تنظيف أسنانه جيدًا.

من الناحية المثالية ، يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة في غضون خمس دقائق إلى 10 دقائق بعد الأكل.

Advertisements

أيضا ، لصحة الأسنان على المدى الطويل ، يحتاج طفلك إلى رعاية لثته أيضًا ؛ يجب تعليمه استخدام الخيط بانتظام ، ويفضل أن يتم ذلك مرة واحدة يوميًا ، من أجل المساعدة في منع مرض اللثة في مرحلة البلوغ.

يمكن أن يساعد معجون الأسنان الذي يتحكم في الجير في منع البلاك من الالتصاق بأسنان طفلك، أيضا ، يمكن للفلورايد الموجود في معجون الأسنان أن يعزز المينا الخارجية المكشوفة لأسنان الطفل ويساعد في منع تسوس الأسنان.

وقد يقترح طبيب الأطفال أن تضيف الفلورايد إلى نظام طفلك الغذائي ابتداءً من عمر 6 أشهر ، وغالبًا ما تكون جزءًا من مكمل الفيتامينات.

فحوصات الأسنان

تأكد من حصول طفلك على فحوصات الأسنان مرتين في السنة للتنظيف ، وكذلك للأشعة السينية على النحو الموصى به من قبل طبيب الأسنان.

النظام الغذائي يمكن أن يلعب أيضا دورا في صحة الأسنان، على وجه الخصوص ، قلل من الحلويات عالية السكر واللزجة والكربوهيدرات الأخرى.