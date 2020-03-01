شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هي بكتيريا البول وكيف يمكن علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرقان في البول يصاحبه الألم الشديد، وعدم القدرة علي التحكم في البول مع كثرة الرغبة في عملية التبول، جميعها أعراض تشير إلي الإصابة ببكتيريا في البول، وخلال سلسلة س و ج التي يقدمها الخليج 365 سنتعرف كل ما يخص الإصابة ببكتيريا البول، وفقا لموقع "healthline". ما هي بكتيريا البول؟التعرض لعدوي أو وجود بكتيريا في البول تعني تعرض الشخص لالتهاب في الكلي أو المثانة، وهذا يتسبب في كثرة التبول، ووجود فطريات أو الإصابة بفيروس معين في البول، ويجب علاجها سريعا. ما هي أسباب الإصابة بكتيريا البول؟هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة ببكتيريا البول، ومنها: ما هي بكتيريا البول؟التعرض لعدوي أو وجود بكتيريا في البول تعني تعرض الشخص لالتهاب في الكلي أو المثانة، وهذا يتسبب في كثرة التبول، ووجود فطريات أو الإصابة بفيروس معين في البول، ويجب علاجها سريعا. ما هي أسباب الإصابة بكتيريا البول؟هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة ببكتيريا البول، ومنها:

-هذا المرض يكون كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به، ولذا فتقدم العمر هو العامل الرئيسيفي بعض الأحيان.

-مرضي السكر الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وخاصة في حالة عدم السيطرة علي تنظيم نسبته.

-التعرض لعيب خلقي في المسالك البولية يزيد من فرص الإصابة.

-التعرض لضعف في الجهاز المناعي.

-حصوات الكلي تعد من الأسباب.

-خلال فترة الحمل يزداد فرص الإصابة في بعض الأحيان.

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-بالنسبة للرجل التعرض لتضخم في البروستاتا من الأمور التي تزيد الإصابة.

-مسح فتحة الشرج ثم المهبل تعد من الأمور المسببة في زيادة الإصابة ببكتيريا البول.

ما هي أعراض الإصابة ببكتيريا البول؟هناك العديد من الأعرض التي يجب توخي الحذر منها، وهي:

-الإصابة بحرقان في البول.

-تغير رائحة البول وتصبح قوية.

-تغير لون البول ويصبخ غامق.

-في بعض الأحيان يكون البول به دم.

-كثرة الرغبة في التبول.

ما هو علاج بكتيريا البول؟في بداية عند ذهاب الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض إلي الطبيب يجب إجراء تحليل بول ومزرعة بول، وبعد إصدار النتيجة يقوم الطبيب بتحديد العلاج الذي في أغلب الحالات يكون مضادات حيوية للتخلص من هذا الأمر ويجب إعادة التحاليل مرة أخري للإطمئنان علي التخلص من هذه البكتيريا.