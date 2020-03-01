شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطرق تعرض صحة اللوزتين للالتهاب والتورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في الحلق، يصاحبه عدم القدرة على تناول الطعام، أو ابتلاع الماء، وارتفاع في حرارة الجسم، تعد من أبرز أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين، كما أن هناك بعض الأشياء الخاطئة التي يقوم باتباعها البعض وتزيد من فرص تعرض اللوزتين للالتهاب، وزيادة فرص التعرض لاستئصالهما، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الأشياء المضرة، وفقا لموقع "webmed".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول المشروبات والأطعمة المثلجة تعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالتهاب اللوزتين، ويزداد فرص تعرضهم للإصابة بالأمراض الفيروسية، وأبرزها التهاب اللوز، لذا عليك الحرص على تناول المشروبات الدافئة لتقليل فرص الإصابة بالتهاب اللوزتين.

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وأوضح التقرير أن التدخين يعد من أبرز الأسباب التى تزيد الإصابة بالتهاب اللوزتين، لأنه من العادات الخاطئة المسببة في حدوث العديد من المشاكل الصحية للجهاز التنفسي والحلق، وعدم قدرتهم على القيام بوظائفهم الكاملة، وأيضا التدخين يتسبب في تعرض الجهاز المناعى للعديد من المشاكل الصحية، ولذا عليك التخلص من هذه العادة بشكل سريع والإقلاع عنها.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن الأشخاص الذين لا يتعرضون للهواء هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللوزتين، فالجلوس الدائم في الدفاية، أو المكيفات الهوائية يتسبب في تعرضك للجفاف، نتيجة لعدم جلوسك في الهواء الطلق، ويزيد من فرص تعرض اللوزتين للالتهاب.

وأوضحت بعض الدراسات الطبيبة أن عدم أخذ القسط الكافي من النوم تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعي، هذا الأمر يتسبب في إصابتك بالتهاب اللوزتين، بشكل سريع وواضح نتيجة لضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك النوم يوميا لفترة لا تقل عن 8 ساعات.