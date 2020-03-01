شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تتعرض لها تزيد من فرص ظهور الشيب بشعرك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صبغة الشعر تعد من أفضل الحيل التي تقلل من ظهور تغيرات لون الشعر وميله للون الرمادي، وهذا يعد من دلالات كبر السن، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأشياء والأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة والتعرض لظهور الشعر الشايب أي الذي يميل للون الرمادي يعد دليل علي التاريخ الوراثي، حيث يقول دوريس داي ، دكتوراه في الطب ، أستاذ مشارك في طب الأمراض الجلدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، إن تغير لون الشعر إلى اللون الرمادي يعد من فعل الجينات ، حيث نشرت دراسة في مجلة Nature Communications أن نوعا واحدًا من الجينات يرتبط بتحول الشعر إلى اللون الرمادى بعد أن حلل الباحثون ملامح الشعر لـ 6000 من أمريكا اللاتينية.

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كما أضاف التقرير، أن ظهور اللون الرمادي في الشعر قد يكون علامة علي إصابتك بمشكلة مناعية ذاتية، كما أوضحت المؤسسة الوطنية للحاصة البقعية (NAAF) ، فإن الأشخاص المصابين بالمشاكل المناعية فهم أكثر عرضة لظهور اللون الرمادي في الشعر، ويحدث هذا لأن الجهاز المناعي يهاجم بصيلات شعرك ، مما يجعل شعرك يتساقط، وعندما ينمو مرة أخرى ، فإنه ينمو مرة أخرى بيضاء".

وأوضح التقرير، أنه إذا كانت البيئة الخاصة بك ملوثة أي تتعرض للملوثات والسموم بكثرة، فأنت أكثر عرضة لظهور اللون الرمادي في الشعر، فهناك دراسة أوضحت أن التعرض للمواد الكيميائية تولِّد جذور حرة أو إجهادًا مؤكسدًا ويتسبب في تلف إنتاج الميلانين ويسرع شيخوخة الشعر.