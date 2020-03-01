شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعلم عن مرض العين الوردية وما هى أسباب الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب حوالى 3 ملايين شخص بمرض العيون الوردية في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا للمعهد الوطني للعيون، فما هى علامات الإصابة بهذا المرض ، وما هى أبرز الأعراض .

ووفقا لموقع "the healthy" يعني التهاب العين أو كما هي متعارف عليها الملتحمة، هذه الطبقة الرقيقة التي تبطن الجزء الأبيض من العين وداخل الجفن للمساعدة في الحفاظ على جفوننا رطبة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، وعندما تتعرض لأي مشيء مفاجئ يتعرض بياض العين إلي اللون الوردي.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأسباب التي تؤكد أن العين الوردية يصاب بها الشخص نتيجة للفيروسات والبكتيريا والمواد المثيرة للحساسية، والتعرض لأي شيء من المواد الكيميائية وأيضا ماء العدسات اللاصقة يمكن أن يسبب عين وردية أيضًا، فالعثور على السبب الأساسي للإصابة بها أمر صعب.

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وأكد التقرير، أن أعراض العين الوردية هي التالي:

-عينك حمراء أو وردية

تحول العين للون الوردي أو احمرار، وهو الأكثر شيوعًا بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، وتظهر بشكل دائم للأشخاص المصابون بنزلات البرد الشديدة، وأيضا التعرض لمشكلة في العين كالإصابة بالحساسية.

-تسرب السوائل من العين

يمكن أن يرتبط التصريف من العين بالعيون الوردية ، والتي تسبب التهاب أو إصابة الغشاء المخاطي الذي يصطف سطح العين والسطح الداخلي للجفن، وهذا يعني نزول إفرازات من العين.

-التعرض لمشاكل في العين خلال موسم الحساسية

فرك العيون سيجعلها حمراء، ولكن إذا كنت تعاني من الحساسية وتهيج شديد أو احمرار، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الملتحمة التحسسي الذي لا يعد معديًا ويمكن علاجه باستخدام قطرات العين الحساسة أو أدوية الحساسية الفموية.